Ζώδια: οι προβλέψεις της Τετάρτης

Από σήμερα και μέχρι την εαρινή ισημερία η ενέργεια του Ήλιου θα φτάνει σε μας αφού πρώτα έχει περάσει το φίλτρο των Ιχθύων γεγονός που θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε με διαίσθηση όσα θέματα μας απασχολούν.

ΚΡΙΟΣ: Άγχη, στρες, αγωνίες, φοβίες... όλα όσα λειτουργούν υποσυνείδητα και δε σε αφήνουν να αναπνεύσεις έρχονται στο φως με το πέρασμα του Ήλιου στους Ιχθείς. Όσο κι αν αυτό σε τρομάζει, θα δεις ότι είναι μία πολύ χρήσιμη περίοδος κατά την οποία εάν δε φοβηθείς να έρθεις αντιμέτωπος με τα “τέρατα” θα καταφέρεις πολύ σύντομα να νιώσεις πιο ελεύθερος και πιο δυνατός. Παράλληλα, ίσως έχει έρθει ο καιρός να δεις κατάματα κάποιες κρυφές σου επιθυμίες που όσο τις καταπιέζεις δεν κερδίζεις τίποτα.

ΤΑΥΡΟΣ: Με τον Ήλιο από σήμερα να περνάει στη ζωδιακή περιοχή των Ιχθύων θα έχεις την ευκαιρία να κάνεις κάποια ξεκαθαρίσματα ως προς το τι είναι σημαντικό για την πορεία της ζωής σου και τι όχι και να μπορέσεις να χαράξεις μια πιο ξεκάθαρη διαδρομή. Από την άλλη είναι μία περίοδος που ευνοεί τη συλλογική δουλειά γι’ αυτό καλό θα ήταν οπότε σου δίνεται η επιλογή να την προτιμάς. Τέλος, το ενδιαφέρον σου θα στραφεί και σε κάποιες φιλικές σου σχέσεις όπου μπορεί να επενδύσεις περισσότερο χρόνο το επόμενο διάστημα προκειμένου να τις αναθερμάνεις .

ΔΙΔΥΜΟΣ: Από σήμερα που ο Ήλιος θα περάσει στο ψηλότερο σημείο του ωροσκοπίου σου, δηλαδή στους Ιχθείς, μπαίνεις σε μία περίοδο αποφάσεων και ενεργειών οι οποίες είναι ικανές να αναδιαμορφώσουν σημαντικούς τομείς της ζωής σου. Είναι λοιπόν πιθανό το επόμενο διάστημα να πάρεις αποφάσεις οι οποίες θα αλλάξουν τα δεδομένα στην καριέρα σου ή ακόμα και στο γάμο σου. Στους παραπάνω τομείς χρειάζεσαι ανανέωση και τα κίνητρα εκείνα που θα σε βοηθήσουν να αποδώσεις καλύτερα. Παράλληλα, θα έχεις την ευκαιρία να προβάλλεις τα ταλέντα σου, όμως θα πρέπει να κοιτάξεις να διατηρήσεις μόνος σου κάποια επίπεδα μετριοφροσύνης.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Αν σε απασχολεί το κομμάτι γνώση, μόρφωση, εμπειρίες και γενικότερα νιώθεις την ανάγκη να ανακαλύψεις μία άλλη πλευρά της ζωής, το επόμενο διάστημα που ο Ήλιος θα βρίσκεται στους Ιχθείς θα σου δώσει πολλές ευκαιρίες για να το πετύχεις. Ίσως θελήσεις να ταξιδέψεις και να συναναστραφείς νέους διαφορετικούς ανθρώπους που έχουν να σου δώσουν τη δικιά τους οπτική για τα πράγματα. Από την άλλη θα έχεις την ευκαιρία να προωθήσεις κάποια νομικά ζητήματα, αλλά και να αναθεωρήσεις τη δική σου προσωπική ηθική για πολλά πράγματα γύρω σου.

ΛΕΩΝ: Με τον Ήλιο να περνάει στους Ιχθείς το ενδιαφέρον σου στρέφεται στις εναλλακτικές επιλογές που μπορεί να έχεις προκειμένου να βρεις κάποιες λύσεις στον οικονομικό τομέα, κυρίως επωφελούμενος της ευεργεσίας κάποιων άλλων, ίσως με τη μορφή μιας κληρονομιάς ή ακόμα και κάποιου έκτακτου βοηθήματος. Από την άλλη η σεξουαλική σου ζωή παίρνει μπρος και δε σου αρκεί μία απλή εκτόνωση, αλλά προσπαθείς να πετύχεις την απόλυτη σωματική και συναισθηματική ένωση με τους συντρόφους σου.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ : Από σήμερα ο Ήλιος περνάει απέναντι, στους Ιχθείς και το ενδιαφέρον σου στρέφεται στους σημαντικούς άλλους τη ζωής σου, είτε αυτός είναι ο σύντροφός σου, είτε ο κολλητός σου, είτε όμως και κάποιος σημαντικός εχθρός που μπορεί να έχεις και τον οποίο δεν μπορείς να τον αφήνεις άλλο να αλωνίζει ελεύθερος. Μπαίνουμε σε μία περίοδο που θα χρειαστεί να αναλάβεις δράση και να κάνεις κάποια ξεκαθαρίσματα τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να σηματοδοτήσουν μία ρήξη, από την άλλη όμως μπορεί να αναγεννήσουν και κάποιες σχέσεις που φαινόταν να έχουν πάρει την κατηφόρα.

ΖΥΓΟΣ: Από σήμερα που ο Ήλιος θα περάσει στο ζώδιο των Ιχθύων το ενδιαφέρον σου επικεντρώνεται σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα σου και κυρίως όσο αυτή έχει να κάνει με τα εργασιακά. Τις επόμενες λοιπόν μέρες μπορεί να πάρεις αποφάσεις που θα σηματοδοτήσουν κάποιες αλλαγές στη δουλειά σου ενώ είναι πολύ πιθανό να κάνεις και κάποια ξεκαθαρίσματα στις σχέσεις με τους συναδέλφους σου. Μπορεί επίσης να συνειδητοποιήσεις ότι και ο τρόπος ζωής σου χρειάζεται να αλλάξει, κυρίως προς όφελος της υγείας σου.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ:Άλλη μία θετική συγκυρία για τα ερωτικά σου σηματοδοτεί το πέρασμα του Ήλιου στους Ιχθείς από σήμερα το βράδυ. Εκεί είναι που θα στραφεί το ενδιαφέρον σου και θα θελήσεις από τη μία να κλείσεις κάποια κεφάλαια που δε σου προσφέρουν καμία ευχαρίστηση κι από την άλλη να ανοίξεις νέα που θα σου δώσουν το κίνητρο να γίνεις πιο δημιουργικός και να ζήσεις τη ζωή σου με περισσότερο πάθος. Ακόμα κι αν δεν καταλήξεις σε μία σχέση η επόμενη περίοδος θα σου δώσει την ευκαιρία να βρεις τι είναι αυτό που σε φοβίζει ή που γενικότερα λειτουργεί ανασταλτικά στο να αφεθείς.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Με τον Ήλιο από σήμερα να περνάει στο ναδίρ του ωροσκοπίου σου, το οποίο βρίσκεται στη ζωδιακή περιοχή των Ιχθύων, ξεκινάει μία περίοδος η οποία μπορεί να φέρει στο φως κάποιες ανασφάλειές σου, αλλά και κάποιες συναισθηματικές σου ανάγκες που μέχρι τώρα αγνοούσες ή απέφευγες να δεις, προτάσσοντας τη λογική. Παράλληλα, το ενδιαφέρον εστιάζεται στο σπίτι και στις οικογενειακές υποχρεώσεις, όπου κι εκεί καλείσαι να ξεκαθαρίσεις κάποια πράγματα που μπορεί μέχρι τώρα να φοβόσουν να αγγίξεις, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν και οικονομικά οφέλη που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία ή την καλύτερη διαχείριση του οικογενειακού σου προϋπολογισμού.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Από σήμερα που ο Ήλιος περνάει στους Ιχθείς το ενδιαφέρον σου στρέφεται στις σχέσεις με κάποια συγγενικά σου πρόσωπα, και κυρίως με τα αδέρφια σου, οι οποίες έχουν κάποια μελανά σημεία, τα οποία θα πρέπει να ξεκαθαριστούν. Ενδεχομένως να έρθουν στο φως κάποιες πληροφορίες που δε θα ήθελες να διαρρεύσουν, γεγονός που ίσως σε φέρει σε δυσμενή θέση σχετικά με κάποιες συμφωνίες που μπορεί να βρίσκονται στα σκαριά. Καλό λοιπόν θα είναι να κινηθείς πολύ προσεκτικά και με σχέδιο εάν θέλεις να αποφύγεις τις μεγάλες υποχωρήσεις.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Κατά τη διάρκεια της ανάδρομης πορείας του Ερμή στους Ιχθείς θα επανεξετάσεις τους όρους κάτω από τους οποίους συνεργάζεσαι, ενώ οικονομικά ζητήματα είναι αυτά που θα σε απασχολήσουν περισσότερο. Μπορεί να έρθουν στο προσκήνιο χρέη του παρελθόντος τα οποία θα πρέπει να τακτοποιήσεις ή ακόμα και να διεκδικήσεις εσύ χρωστούμενα που σου οφείλονται. Από την άλλη είναι πολύ πιθανό να θελήσεις να κλειστείς λίγο στον εαυτό σου για να καταλάβεις κάποιες από τις υποσυνείδητες πλευρές σου που σου δυσκολεύουν τη ζωή.

ΙΧΘΥΣ:Ο Ήλιος αποχαιρετά το ζώδιό σου και από απόψε το βράδυ περνάει στους Ιχθείς στρέφοντας ακόμα περισσότερο την προσοχή σου και το ενδιαφέρον σου σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την περιουσία σου και τα γενικότερα οικονομικά δεδομένα στη ζωή σου. Θα νιώσεις την ανάγκη να διασφαλιστείς, ενώ είναι πολύ πιθανό να θελήσεις να ακολουθήσεις μία πιο συντηρητική τακτική στη διαχείριση των εξόδων σου. Από την άλλη, στα αισθηματικά σου, το πείσμα σου και η ζήλια σου μπορεί να ξεφύγουν και να δημιουργήσουν κάποια προβλήματα στη σχέση σου.

