Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ξεπέρασαν τους 2000 οι νεκροί

Τα νέα κρούσματα που καταγράφηκαν και ο αριθμός των νεκρών του τελευταίου 24ώρου.

Ο απολογισμός της επιδημίας πνευμονίας που προκαλεί ο νέος κορονοϊός έφθασε ως τα μεσάνυχτα της Τρίτης τους 2.004 νεκρούς στην ηπειρωτική Κίνα, αυξημένος κατά 136 από την προηγουμένη, ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Επιτροπή Υγείας.

Καταγράφηκαν επίσης 1.749 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα του COVID-19 στην κινεζική επικράτεια, εξαιρουμένων των αυτόνομων περιοχών του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο, γεγονός που αυξάνει σε 74.185 το σύνολο των ανθρώπων που μολύνθηκαν.

Ωστόσο, ο αριθμός των νέων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων είναι κατώτερος από τα 1.886 μία ημέρα νωρίτερα και είναι επίσης ο χαμηλότερος που έχει καταγραφεί από την 29η Ιανουαρίου.

Η συντριπτική πλειονότητα των θανάτων (132) και των νέων κρουσμάτων (1.693) της επιδημίας καταγράφηκε στην επαρχία Χουμπέι, το επίκεντρο της κρίσης. Οι 116 νεκροί αναφέρθηκαν στην πρωτεύουσα της επαρχίας, τη μεγαλούπολη Ουχάν.

Ωστόσο πέραν της Χουμπέι, ο αριθμός των κρουσμάτων ήταν σημαντικά μειωμένος, στα 56, για 15η συνεχόμενη ημέρα.

Στον υπόλοιπο κόσμο έχουν καταγραφεί περίπου 900 κρούσματα μόλυνσης και μόλις 5 θάνατοι σε περίπου τριάντα χώρες και περιοχές.

Επικαλούμενος μελέτη του κινεζικού κέντρου ελέγχου και πρόληψης ασθενειών σε 72.000 ανθρώπους, ο διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΫ) Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους επισήμανε προχθές Δευτέρα ότι πάνω από το 80% των ασθενών πάσχουν από ήπια μορφή της ασθένειες που προκαλεί ο COVID-19.

Κατά την ίδια έρευνα, σε ασθενείς ηλικίας ως 39 ετών ο δείκτης θνησιμότητας του ιού παραμένει πολύ χαμηλός, στο 0,2%, ωστόσο αυξάνεται προοδευτικά μεταξύ των ασθενών μεγαλύτερης ηλικίας.