Ο Αντετοκούνμπο μήνυσε εταιρία που χρησιμοποίησε το “Greek Freak”

Ο Giannis αξιώνει 2.000.000 δολάρια αποζημίωση, καθώς ακολούθησε τη δικαστική οδό για παραβίαση εμπορικού σήματος...

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε η ιστοσελίδα «The Blast», ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μήνυσε την εταιρεία Sportz Cases, LLC, κατηγορώντας την ότι παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα για το ψευδώνυμό του «Greek Freak».

Συγκεκριμένα, ο Giannis, ο οποίος αξιώνει 2.000.000 δολάρια αποζημίωση, ακολούθησε τη δικαστική οδό για παραβίαση εμπορικού σήματος, παραποίηση του εμπορικού σήματος, παραπλανητικές πράξεις και πρακτικές.

Ο MVP του NBA και αστέρας των Μιλγουόκι Μπακς διευκρινίζει ότι για το ψευδώνυμο του, «Greek Freak», έχει ξοδέψει σημαντικό χρόνο, χρήματα και πόρους για να αναπτύξει, να προωθήσει και να διαφημίσει τα προϊόντα του.