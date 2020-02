Κόσμος

Νέα σενάρια για το Boeing της Malaysian

Έξι χρόνια πέρασαν από τη συντριβή του αεροπλάνου, τα συντρίμμια του οποίου ακόμα δεν έχουν εντοπιστεί.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Αυστραλίας Τόνι Άμποτ δήλωσε ότι «πολύ υψηλόβαθμοι» αξιωματούχοι στη Μαλαισία υποψιάζονταν εξαρχής ότι ο πιλότος του Boeing 777 που εκτελούσε την πτήση MH370 των μαλαισιανών αερογραμμών προκάλεσε εσκεμμένα την καταστροφή που εκτυλίχθηκε πριν από σχεδόν έξι χρόνια.

Την 8η Μαρτίου 2014, το Boeing που είχε αναχωρήσει από την Κουάλα Λουμπούρ προς το Πεκίνο με 239 επιβαίνοντες εξαφανίστηκε μυστηριωδώς. Κανένα ίχνος του αεροσκάφους δεν εντοπίστηκε στην αχανή ζώνη έρευνας, έκτασης 120.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, στο νότιο τμήμα του Ινδικού Ωκεανού στα ανοικτά της Αυστραλίας.

Οι έρευνες από αέρος και από θαλάσσης, οι μεγαλύτερες στην ιστορία, ανεστάλησαν εντέλει τον Ιανουάριο του 2017. Τα αίτια της εξαφάνισης του επιβατικού αεροσκάφους — του μεγαλύτερου άλυτου μυστηρίου στη σύγχρονη πολιτική αεροπορία — είναι έκτοτε αντικείμενο πολλών και διαφόρων σεναρίων.

Σε ντοκιμαντέρ που μεταδόθηκε σήμερα από το τηλεοπτικό δίκτυο Sky News, ο Άμποτ δηλώνει πως αντιλήφθηκε, την εβδομάδα που ακολούθησε την εξαφάνιση του Μπόινγκ, ότι οι αρχές της Μαλαισίας υποπτεύονταν πως ο κυβερνήτης του το έριξε εσκεμμένα.

«Αντιλήφθηκα σαφώς ότι πολύ υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της μαλαισιανής κυβέρνησης θεωρούσαν από πάρα πολύ νωρίς ότι επρόκειτο για αυτοκτονικό διάβημα του πιλότου», είπε.

«Δεν θα σας πω ποιος είπε τι», πρόσθεσε.

Η οικογένεια και φίλοι του κυβερνήτη Ζαχαρία Άχμαντ Σα απέρριψαν εξαρχής αυτή την υπόθεση.

Πολλοί συγγενείς των ανθρώπων που επέβαιναν στο 777, συντετριμμένοι μετά την εξαφάνιση των δικών τους, έχουν κατηγορήσει τα τελευταία χρόνια τόσο την αεροπορική εταιρεία, όσο και τη μαλαισιανή κυβέρνηση ότι αποκρύπτουν πληροφορίες για την τραγωδία, κάτι που τα ενδιαφερόμενα μέρη διαψεύδουν.