Κόσμος

Φονική σύγκρουση αεροσκαφών στον αέρα (βίντεο)

Τραγωδία με θύματα τους επιβαίνοντες στα αεροσκάφη.

Τέσσερις νεκροί είναι ο απολογισμός σύγκρουσης αεροσκαφών στον αέρα.

Τα δύο μικρά αεροσκάφη συγκρούστηκαν στον αέρα, προκαλώντας το θάνατο των επιβαινόντων και εκτοξεύοντας συντρίμμια παντού.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη Μελβούρνη και σύμφωνα με την Αστυνομία της Αυστραλίας, οι νεκροί είναι δύο από κάθε αεροπλάνο.

Ο ίδιος αστυνομικός δεν έκανε σαφές γιατί τα δύο αεροσκάφη βρίσκονταν στην ίδια περιοχή.

Όπως φαίνεται στις εικόνες, τα συντρίμμια ήταν σε σημείο με γρασίδι.