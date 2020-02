Κόσμος

Συρία: Συγκλονίζει ο πατέρας που κάνει τις βόμβες παιχνίδι (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το γύρο του διαδικτύου κάνει το παιχνίδι που επινόησε ένας πατέρας για να προστατέψει το παιδί του, με πολλούς να το συγκρίνουν με το “La vita E Bella”.

Τα περισσότερα παιδιά φοβούνται όταν ακούν τις βόμβες, αλλά η 3χρονη Σάλγουα γελάει. Ο λόγος είναι ότι ο πατέρας της Αμπντουλάχ Αλ Μοχάμεντ.

Η οικογένεια από τη Συρία αναγκάστηκε να φύγει από το σπίτι της, από την πόλη Σαρακίμπ, επαρχία της Ιντλίμπ, λόγω του πολέμου.

Προς το παρόν, η οικογένεια μένει σε φιλικό σπίτι στην πόλη Σαρμάδα, η οποία περικυκλώνεται από βομβαρδισμούς.

Στην προσπάθειά του να προστατέψει το μόλις τριών χρόνων παιδί του, ο πατέρας αυτός έκανε τους ήχους των επιδρομών παιχνίδι.

Κάθε φορά που ακούγεται μία βόμβα, προσποιείται ότι είναι παιχνίδι ή πυροτέχνημα.

«Ένα παιδί δεν καταλαβαίνει τον πόλεμο», δήλωσε ο πατέρας στο Sky News και συμπλήρωσε πως «αποφάσισε να προστατέψει το παιδί του από την ψυχολογική κατάρρευση, ώστε να μην αποκτήσει φοβίες».

Το βίντεο με το παιχνίδι του πατέρα με την κόρη του έχει γίνει viral.