Πολιτική

Μαρκόπουλος στον ΑΝΤ1 για τον “Μάξιμο Σαράφη”: θα καταθέσουν όλοι, θέλουν δε θέλουν

«Η Δημοκρατία δεν καταλύεται από τύπους σαν τον Παλαιοκώστα, υπάρχουν νόμοι», δήλωσε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο βουλευτής της ΝΔ και μέλος της προανακριτικής.