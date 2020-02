Κοινωνία

Ο πατέρας του βρέφους από τη Συρία στον ΑΝΤ1: Δόξα τω Θεώ, “έλαμψε” η αλήθεια (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μέσω του δικηγόρου του μίλησε ο νεαρός πατέρας για την τραγωδία και την περιπέτειά του. Ο πρόεδρος της Ιατροδικαστικής Εταιρείας στον ΑΝΤ1.

Για την τραγωδία που βιώνει, αλλά και την περιπέτεια στην οποία μπήκε μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο νεαρός πατέρας που ενώ έχασε το 11 μηνών βρέφους του, κατηγορήθηκε και για τη σεξουαλική του κακοποίηση.

Ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό του βρέφους, που οι γονείς του μετέφεραν χωρίς τις αισθήσεις του την Κυριακή στο Παίδων «Αγία Σοφία» συμπέρανε παρά φύσιν κακοποίηση του παιδιού, με τις δηλώσεις του αναφορικά με τα συμπεράσματά του να κάνουν το γύρο των Μέσων.

«Να είμαστε πιο προσεκτικοί προτού μιλήσουμε στα Μέσα», συνέστησε μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο πρόεδρος της Ιατροδικαστικής Εταιρείας, που έκανε λόγο για «βιαστικά συμπεράσματα», ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής ποινών στον εν λόγω ιατροδικαστή.

Ο πατέρας από την πλευρά του, δεν σκοπεύει να καταθέσει μηνύσεις, ενώ υπογράμμισε την καλή συνεργασία που είχε με την Ελληνική Αστυνομία, μιλώντας επίσης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», λίγες ώρες αφού είχε ευχαριστήσει τους αστυνομικούς για την επιμονή τους να εξετάσουν όλα τα ενδεχόμενα.

«Δόξα τω Θεώ έλαμψε η αλήθεια, από όλες τις πλευρές», είπε ο πατέρας, που έκανε λόγο για «διπλό χτύπημα» αφού όχι μόνο έχασε το κοριτσάκι του, αλλά κατηγορήθηκε και για το βιασμό του.