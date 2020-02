Πολιτική

Καραμανλής στον ΑΝΤ1: πειθαρχικές κυρώσεις σε όσους προκάλεσαν παρακώλυση συγκοινωνιών (βίντεο)

Ο υπουργός Μεταφορών στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" για την χθεσινή αιφνιδιαστική απεργία στα τρένα του ΟΣΕ και τον Προαστιακό.

Για τη χθεσινή αιφνιδιαστική απεργία στα τρένα του ΟΣΕ και τον Προαστιακό μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Κώστας Καραμανλής.

«Μια ομάδα συνδικαλιστών του ΟΣΕ έκλεισαν χθες το αμαξοστάσιο και δεν ξεκίνησαν τα τρένα» εξήγησε ο υπουργός και υποστήριξε ότι οι καταληψίες στο αμαξοστάσιο του ΟΣΕ ανήκουν σε συγκεκριμένο χώρο… «Εμείς είπαμε χθες στους εργαζομένους του ΟΣΕ “ή θα ανοίξεται το αμαξοστάσιο ή θα επιβληθεί ο νόμος”» πρόσθεσε.

«Δεν μπορεί μια χούφτα εργαζομένων να κρατά ομήρους τους πολίτες που θέλουν να κινηθούν» τόνισε και προανήγγειλε πειθαρχικές κυρώσεις σε όσους προκάλεσαν παρακώλυση συγκοινωνιών.

«Έγινε παρακώλυση συγκοινωνιακού έργου και κατάληξη εργασιακού χώρου από εργαζομένους του ΟΣΕ» είπε ο κ. Καραμανλής συμπληρώνοντας ότι δεν είχαν ειδοποιήσει την διοίκηση για την απεργία τους, γι αυτό και πολλοί πήγαν στο πόστο τους κανονικά το πρωί.

Τέλος σχετικά με το σχέδιο της κυβέρνησης να υπάρχει προσωπικό ασφαλείας στις απεργίες ο Υπουργός Μεταφορών ανέφερε πως «το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι έτοιμο και έχει ήδη στείλει στον υπουργό Επικρατείας κ. Γεραπετρίτη ένα πρώτο σχέδιο».