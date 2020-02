Κοινωνία

Τροχαίο με εμπλοκή τριών οχημάτων στον Κηφισό

Κυκλοφοριακά προβλήματα στον Κηφισό λόγω του τροχαίου ατυχήματος. Τραυματίες μεταξύ των εμπλεκομένων οδηγών.

(Φωτό αρχείου)

Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα τη ανόδου, στο ύψος της "Renault", λόγω τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε το πρωί.

Στο ατύχημα, που σημειώθηκε στη μεσαία λωρίδα, συγκρούστηκαν τρία αυτοκίνητα, ενώ τρία άτομα τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, σε λίγη ώρα αναμένεται να ομαλοποιηθεί η κυκλοφορία των οχημάτων.