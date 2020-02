Κόσμος

Diamond Princess: έληξε η καραντίνα για τους επιβάτες (εικόνες)

Απομακρύνονται οι εκατοντάδες υγιείς επιβαίνοντες του κρουαζιερόπλοιου που ήταν 14 μέρες στα ανοιχτά της Γιοκοχάμα.

Οι επιβάτες του Diamond Princess άρχισαν σήμερα να αποβιβάζονται στη Γιοκοχάμα, στην Ιαπωνία, από το κρουαζιερόπλοιο πάνω στο οποίο έχουν επιβεβαιωθεί πάνω από 540 κρούσματα μόλυνσης από τον νέο κορονοϊό, ο οποίος έχει προκαλέσει επιδημία πνευμονίας ο απολογισμός της οποίας ξεπέρασε τους 2.000 στην Κίνα.

Περίπου 500 επιβάτες που δεν έχουν συμπτώματα, οι εξετάσεις των οποίων ήταν αρνητικές και δεν είχαν επαφή με φορείς του COVID-19 άρχισαν να κατεβαίνουν, μετά το πέρας της καραντίνας 14 ημερών στην Ιαπωνία, γνωστοποίησε το ιαπωνικό υπουργείο Υγείας.

«Είμαι ανακουφισμένος. Θέλω να ησυχάσω», δήλωσε σε δημοσιογράφους ένας 77χρονος Ιάπωνας, λέγοντας πως πήγαινε σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Πώς ήταν η ζωή στο πλοίο; «Άνετη», απάντησε απλά.

Πολλά λεωφορεία του δήμου της Γιοκοχάμας και περίπου δέκα ταξί περίμεναν για να μεταφέρουν σε διάφορους προορισμούς τους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου.

Ορισμένοι κοντοστάθηκαν και στράφηκαν προς το τεράστιο πλοίο για να απευθύνουν έναν ύστατο χαιρετισμό σε αυτούς που παραμένουν σε αυτό, οι οποίοι ανταπέδιδαν τη χειρονομία από τα μπαλκόνια.

Στο κρουαζιερόπλοιο, σε καραντίνα στη Γιοκοχάμα, κοντά στο Τόκιο, ο αριθμός των κρουσμάτων δεν έπαψε να πολλαπλασιάζεται από τις αρχές του Φεβρουαρίου. Το Diamond Princess έγινε έτσι η μεγαλύτερη εστία του νέου κορονοϊού εκτός ηπειρωτικής Κίνας: τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονταν σε τουλάχιστον 542 χθες, με την Ιαπωνία να δέχεται επικρίσεις για τον τόπο που χειρίστηκε την καραντίνα.

Στην Κίνα, από όπου άρχισε η εξάπλωση του κορονοϊού, ο απολογισμός των θυμάτων ανήλθε χθες σε 2.000 νεκρούς, ενώ τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ξεπέρασαν τα 74.000. Όμως ο αριθμός των κρουσμάτων μειώθηκε.

Οι 3.711 επιβαίνοντες από 56 χώρες που επέβαιναν αρχικά στο Diamond Princess είδαν την ονειρική κρουαζιέρα τους στην Ασία να μετατρέπεται σε αληθινό εφιάλτη, καθώς βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να μολυνθούν από τη φονική πνευμονία που προκαλεί ο COVID-19, ανάμεσα στον κίνδυνο να προσβληθούν και την ατέλειωτη πλήξη του περιορισμού μέσα σε μια καμπίνα, σε ορισμένες περιπτώσεις χωρίς καν παράθυρο, με μοναδική διέξοδο μια μικρή βόλτα στη γέφυρα υπό την παρακολούθηση του πληρώματος.

Η διαδικασία αποβίβασης των υπολοίπων επιβατών αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μεθαύριο Παρασκευή. Όσοι επιβάτες έχουν μολυνθεί θα διακομιστούν σε νοσοκομεία, σύμφωνα με το ιαπωνικό υπουργό Υγείας. Το πλήρωμα θα τεθεί εκ νέου σε καραντίνα αφού έχει αποβιβαστεί ο τελευταίος επιβάτης.

Στην Κίνα, ο αριθμός των νεκρών ξεπέρασε το φράγμα των δύο χιλιάδων — ανέρχεται σε 2.004 — αλλά αυτός των νέων κρουσμάτων που επαληθεύτηκαν χθες Τρίτη (1.749) είναι ο χαμηλότερος από τον περασμένο μήνα. Πέρα από την επαρχία Χουμπέι, που αποτελεί το επίκεντρο της επιδημίας, ο αριθμός των νέων κρουσμάτων μειώθηκε για 15η συνεχόμενη ημέρα στα 56.

Περίπου 900 κρούσματα του κορονοϊού έχουν επιβεβαιωθεί σε άλλες χώρες του κόσμου, ανάμεσά τους έξι θανατηφόρα, στη Γαλλία (1), στην Ιαπωνία (1), στις Φιλιππίνες (1), στην Ταϊβάν (1) και στο Χονγκ Κονγκ (2), όπου σήμερα ανακοινώθηκε ο δεύτερος θάνατος, ενός εβδομηντάχρονου με υποκείμενη πάθηση.