Κόσμος

Yeni Safak: Έτοιμο για Κρήτη το Ορούτς Ρέις

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

«Η Τουρκία δηλώνει πλέον ανοιχτά την πρόθεσή της για έρευνες και γεωτρήσεις στα ανοιχτά της Κρήτης», σημειώνει χαρακτηριστικά η «Γενί Σαφάκ».

Με τίτλο «Έτοιμη η άδεια της Κρήτης», η τουρκική εφημερίδα «Γενί Σαφάκ» (Yeni Safak) αποκαλύπτει ότι η Άγκυρα ετοιμάζει να στείλει το πλοίο Ορούτς Ρέις στα νοτιο-ανατολικά της Κρήτης, προκειμένου να ξεκινήσει έρευνες για φυσικό αέριο.

Σύμφωνα με τη μετάφραση του sigmalive.gr, η φιλο-κυβερνητική εφημερίδα αναφέρει ότι, στο πλαίσιο του μνημονίου Τουρκίας – Λιβύης, η πρώτη αποστολή του Ορούτς Ρέις θα είναι το τεμάχιο 15 κάτω από την Κρήτη, ένα τεμάχιο το οποίο βρίσκεται «υπό ελληνική κατοχή», όπως ισχυρίζεται.

Αυτό βέβαια θα γίνει μόλις δημοσιοποιηθούν στα Ηνωμένα Έθνη οι ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας που συμφώνησαν Τουρκία και Λιβύη, δηλαδή, σύμφωνα με τη «Γενί Σαφάκ», οι έρευνες αλλά και οι γεωτρήσεις των Τουρκικών Πετρελαίων στην περιοχή θα ξεκινήσουν εντός τους έτους.

«Η Τουρκία δηλώνει πλέον ανοιχτά την πρόθεσή της για έρευνες και γεωτρήσεις στα ανοιχτά της Κρήτης», σημειώνει χαρακτηριστικά η «Γενί Σαφάκ».

Νότια της Κρήτης είναι τουρκική υφαλοκρηπίδα»

Ήδη η Ελλάδα από το 2011 εκμεταλλευόμενη την εσωτερική αναταραχή στη Λιβύη ανακοίνωσε «μονομερείς» σεισμικές έρευνες στο Ιόνιο Πέλαγος και νότια της Κρήτης, αναφέρει η «Γενί Σαφάκ». Το 2014 η Ελλάδα διακήρυξε ανοιχτό διαγωνισμό για την αδειοδότηση δύο τεμαχίων, του τεμαχίου 15 και 20 που βρίσκονται κάτω από την Κρήτη, ωστόσο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της φιλο-κυβερνητικής εφημερίδας, το μισό του τεμαχίου 15 είναι εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας.

«Το ήμισυ του λεγόμενου τεμαχίου 15 της Ελλάδας, η οποία προσπαθεί να σφετεριστεί 39.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα από την ΑΟΖ της Λιβύης, βρίσκεται εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, οι έρευνες στα ανατολικά της Κρήτης θα ξεκινήσουν πρώτα από το λεγόμενο τεμάχιο 15, το οποίο βρίσκεται υπό την κατοχή της Ελλάδας», υποστηρίζει το δημοσίευμα.

Στα σκουπίδια πλέον ο EastMed

«Επομένως, με την ανάρτηση στα ΗΕ των συντεταγμένων των δυτικών συνόρων των τουρκικών θαλάσσιων ζωνών δικαιοδοσίας στην ανατολική Μεσόγειο, το σχέδιο να περάσει ο αγωγός φυσικού αερίου από το Ισραήλ μέσω της Κύπρου και της Κρήτης πέφτει στο κενό και ο EastMed θα καταλήξει στα σκουπίδια», υποστηρίζει η «Γενί Σαφάκ», καθώς πλέον για οποιοδήποτε έργο στην περιοχή γύρω από την Κρήτη θα απαιτείται πρώτα η άδεια της Τουρκίας και της Λιβύης.