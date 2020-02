Παράξενα

Ο μελισσοκόμος από τη Ζαχάρω που έγινε viral παίζοντας με χιλιάδες μέλισσες (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Άρης Σπυρόπουλος έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο, καθώς το βίντεό του κάνει το γύρο των social media...

Viral έχει γίνει ένας μελισσοκόμος στην Ηλεία λόγω ενός βίντεο που ανήρτησε στο διαδίκτυο και τον δείχνει να παίζει με χιλιάδες μέλισσες!

Πρόκειται για τον Άρη Σπυρόπουλο, από τη Ζαχάρω, ο οποίος φαίνεται πως έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τις μέλισσές του.

«Όταν τους προσφέρεις αγάπη, αυτά απλά υποκλίνονται» γράφει στην ανάρτησή του ο ίδιος.

Η μέλισσα είναι ένα πλάσμα που αξίζει το σεβασμό και την αγάπη μας, για την μέγιστη προσφορά της στο περιβάλλον, αλλά και για το μοναδικό προϊόν που παράγει το μέλι…





Πηγή: ilialive.gr