Οικονομία

Brexit: με συγκέντρωση βαθμών η έκδοση βίζας

Την «απεξάρτησή» της από τα ευρωπαϊκά και εργατικά χέρια σχεδιάζει η Βρετανία.

Η Βρετανία θα δώσει έμφαση στην υποδοχή εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού από ολόκληρο τον κόσμο, στην -μετά το Brexit- περίοδο, υιοθετώντας ένα μεταναστευτικό σύστημα, το οποίο θα στηρίζεται στην προσέλκυση μονάδων, σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της κυβέρνησης στο Λονδίνο.

Η βρετανική κυβέρνηση παρουσίασε τα σχέδια της, ώστε να τερματίσει την εξάρτησή της “από το φθηνό εργατικό δυναμικό της Ευρώπης.”

Οι ανησυχίες από τις συνέπειες του υψηλού αριθμού των μεταναστών από την Ευρώπη, ήταν μία από τις ουσιαστικές διαστάσεις για την ψήφο των Βρετανών υπέρ του Brexit, το 2016.

Η βρετανική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει πως έχει σχέδια για να μειώσει τον συνολικό αριθμό των μεταναστών.

Το νέο σύστημα θα λειτουργεί με την συλλογή μονάδων για ειδικές δεξιότητες και προσόντα για τον καθορισμό των μισθών και την ανάθεση εργασίας, με την έκδοση βίζας να είναι δυνατή μόνο για αυτούς που συγκεντρώνουν τις απαραίτητες μονάδες.