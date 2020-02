Αθλητικά

“Αντίο” από την Μαρία Σάκκαρη στο τουρνουά του Ντουμπάι

Ολοκληρώθηκε η παρουσία της Ελληνίδας πρωταθλήτριας στο τουρνουά του Ντουμπάι.

Η Μαρία Σάκκαρη είχε εξαρχής δύσκολο έργο απέναντι στη δυνατή Λευκορωσίδα Αρίνα Σαμπαλένκα, από την οποία ηττήθηκε με 1-2 (2-6, 6-4, 1-6) και ολοκλήρωσε νωρίς και συγκεκριμένα από τη φάση των «32» την παρουσία της στο Ντουμπάι. Η επόμενη διοργάνωση για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια περιλαμβάνει συμμετοχή στο τουρνουά της Ντόχα, την επόμενη εβδομάδα.

Η Σάκκαρη πλήρωσε, εν πολλοίς, την κάκιστη παρουσία της στο πρώτο και κυρίως στο τρίτο σετ. Η 24χρονη αθλήτρια έχασε το πρώτο με 2-6 αλλά στη συνέχεια ισορρόπησε και παρότι δέχθηκε break, με το οποίο το σκορ έγινε 1-3, επέβαλε το παιχνίδι της και με επιμέρους σκορ 5-1 games ισοφάρισε.

Στη συνέχεια, όμως, δεν κατόρθωσε να ακολουθήσει το ρυθμό της αντιπάλου της, έχασε break point για να ξαναμπεί στο παιχνίδι, στο 0-3, αμέσως ύστερα δέχθηκε «σπάσιμο» στο δικό της σερβίς και με 0-5 βρέθηκε με την «πλάτη στον τοίχο», χάνοντας σετ και παιχνίδι.