Κόσμος

Φρίκη! Έκαψε τη γυναίκα και τα παιδιά του! (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Γνωστός αθλητής πίσω από το έγκλημα που έχει συγκλονίσει τη διεθνή γνώμη.

Μέσα στο αυτοκίνητο της συζύγου του, που πήγαινε τα παιδιά του στο σχολείο, πήδηξε ένας άνδρας προτού στρέψει στον εαυτό του ένα μαχαίρι, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που επικαλούνται τα Μέσα της Αυστραλίας.

Σύμφωνα με τον σοκαρισμένο άνδρα, ο άνδρας, που ήταν γνωστός παίκτης του ράγκμπι, δεν κάηκε, αλλά αυτομαχαιρώθηκε.

Όπως μεταδίδουν άλλα Μέσα, η γυναίκα του αθλητή, βγήκε από το αυτοκίνητο φωνάζοντας «μας έλουσε με πετρέλαιο και μας έκαψε».

Τα τρία παιδιά 3, 4 και 6 ετών πέθαναν στο σημείο, ενώ η σύζυγος του δράστη και αυτόχειρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με «σοβαρά εγκαύματα», με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται «κρίσιμη».

Σύμφωνα με τον Τύπο, το ζευγάρι βρισκόταν σε δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών του.