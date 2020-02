Πολιτική

Προανακριτική: πολιτική θύελλα για τον άφαντο “Σαράφη”

Στη ΓΑΔΑ προσέρχεται, εκ νέου, αντιπροσωπεία της προκαταρκτική για να λάβει κατάθεση από τον «Μάξιμο Σαράφη» και την «Αικατερίνη Κελέση».

Στη ΓΑΔΑ προσέρχεται, εκ νέου, σήμερα η αντιπροσωπεία της ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης, για να λάβει κατάθεση από τον προστατευόμενο μάρτυρα με την κωδική ονομασία «Μάξιμο Σαράφη», για τον οποίο έχει εκδοθεί ένταλμα βιαίας προσαγωγής, που χθες δεν κατέστη δυνατό να εκτελεστεί. Η αντιπροσωπεία έχει ζητήσει σήμερα να εξετάσει, επίσης, τον δεύτερο προστατευόμενο μάρτυρα, με την κωδική ονομασία «Αικατερίνη Κελέση», η οποία με επιστολή της έχει δηλώσει ότι δεν έχει να εισφέρει στην έρευνα της επιτροπής.

Τουλάχιστον τρία από τα πέντε κόμματα που μετέχουν στην επιτροπή αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητηθεί από την προκαταρκτική επιτροπή η άρση του καθεστώτος προστασίας για τους προστατευόμενους μάρτυρες αν οδηγηθεί σε «ναυάγιο» και η εξέταση της «Αικατερίνης Κελέση».

Πηγές της προανακριτικής επισημαίνουν ότι το θέμα θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης, αύριο Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου, που έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση, διότι οι δύο μάρτυρες αρνήθηκαν να προσέλθουν σε εξέταση διαπράττοντας αδίκημα. Αν ληφθεί σχετική απόφαση, τότε η επιτροπή θα πρέπει να απευθυνθεί στην εισαγγελική Αρχή που τους υπήγαγε σε πρόγραμμα προστασίας και θα ζητήσει την άρση του.

Αναφορά για το ζήτημα της προστασίας δύο μαρτύρων κατέθεσε αντιπροσωπεία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ

Η γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα Γεροβασίλη και ο εισηγητής της ΚΟ, Σπύρος Λάππας, κατέθεσαν σήμερα αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Βασίλειο Πλιώτα, στην οποία κάνουν λόγο για «πρακτικές που φαλκιδεύουν το πλαίσιο των δικονομικών ρυθμίσεων που έχει τεθεί για την προστασία εκείνων που, στο πλαίσιο διερεύνησης εγκλημάτων διαφθοράς, καταθέτουν στοιχεία που αφορούν ισχυρούς κοινωνικοοικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες».

Στην αναφορά, η οποία υπογράφεται από όλους τους βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-μέλη της Προανακριτικής Επιτροπής, ζητείται από τον ανώτατο εισαγγελέα να παρέμβει για τη μη εκτέλεση του εντάλματος βίαιης προσαγωγής που έχει εκδώσει η πλειοψηφία της Επιτροπής κατά του προστατευόμενου μάρτυρα με τις κωδική ονομασία «Μάξιμος Σαράφης», αφού αυτή θα οδηγούσε ευθέως σε άρση του καθεστώτος προστασίας που έχει αναγνωριστεί από εισαγγελική αρχή. Το ίδιο ισχύει και για την μάρτυρα με την κωδική ονομασία «Αικατερίνη Κελέση» σε περίπτωση που, όπως όλα δείχνουν, ακολουθήσει την ίδια τακτική.

Κατά την έξοδό του από το δικαστικό μέγαρο ο κ.Λάππας δήλωσε: «Ήρθαμε να αποδώσουμε έγγραφο διαμαρτυρίας ζητώντας την προστασία της νομιμότητας την οποία παραβιάζει η πλειοψηφία της προανακριτικής επιτροπής. Η προστασία των μαρτύρων και το ειδικό πρόγραμμα προστασίας τους προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία αλλά δυστυχώς γίνεται απόπειρα αποκάλυψης του προσώπου τους για να αρχίσει η βιομηχανία διώξεων σε βάρος τους. Έχουμε απευθυνθεί σε όλα τα διεθνή όργανα για να καταγγείλουμε τη συμπεριφορά της Επιτροπής. Εάν οι μάρτυρες αυτοί εξεταστούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που προβλέπει ο νόμος, είναι σίγουρη η καταδίκη της χώρας μας».

Μάλιστα ο κ. Λάππας, εκθέτοντας στη σοβαρότητα του θέματος, αναφέρθηκε σε δύο θανάτους και μία απόπειρα αυτοκτονίας που έχουν ήδη σχετιστεί με την υπόθεση της, όπως είπε. Πάντως, σύμφωνα με εισαγγελικές πήγες από τον Άρειο Πάγο, η έκδοση εντάλματος βίαιης προσαγωγής θεωρείται νόμιμη ενέργεια που προβλέπεται από τη νομοθεσία, ενώ οι μάρτυρες που δεν προσέρχονται στο στάδιο προ-προκαταρκτικής εξέτασης δεν έχουν ποινικές ευθύνες και δεν συνιστά λόγο για την άρση του καθεστώτος προστασίας τους.

Πέτσας: ο Τσίπρας βρίσκεται σε πανικό

Επίθεση στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση της Novartis εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας.

Μιλώντας στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις υπουργών που βάζουν τον Αλέξη Τσίπρα στο κάδρο της υπόθεσης Novartis, ο Στέλιος Πέτσας σημείωσε ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε μόνος του να αναμειχθεί στη Δικαιοσύνη και στην προανακριτική.

Κατηγόρησε, παράλληλα, τον κ. Τσίπρα για ψέματα: «Επέλεξε να βάλει τον εαυτό του στο κέντρο της συζήτησης και να πει σημαντικά ψέματα: Δεν υπάρχει καμία κοινοτική οδηγία, δεν επιλέγει η ΝΔ ή το ΚΙΝΑΛ κάποια διαδικασία,. Όλα τα κόμματα, πλην του ΣΥΡΙΖΑ, επέλξαν αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι η ίδια με αυτήν που ακολούθησε και η φυσική Δικαιοσύνη.

Παπαγγελόπουλος: ας ερευνήσουν ό,τι θέλουν και όσο θέλουν

«Οι συνεχείς παραβιάσεις του Συντάγματος, τα αλλεπάλληλα κοινοβουλευτικά και νομικά πραξικοπήματα δεν ωφέλησαν τους άθλιους σκευωρούς και αδίστακτους πολιτικούς διώκτες μου. Κανένα στοιχείο δεν έχει προκύψει σε βάρος μου» αναφέρει ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος.

«Για να αποφύγουν την άμεση γελοιοποίησή τους επιδιώκουν τη διεύρυνση του σαθρού σε βάρος μου κατηγορητηρίου. Μεγαλύτερη απόδειξη της αθωότητάς μου δεν υπάρχει. Ας ερευνήσουν ό,τι θέλουν και όσο θέλουν. Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται» δηλώνει και προσθέτει:

Τους συμβουλεύω όμως για να κρατήσουν μία ελάχιστη επίφαση νομιμότητας να μην λησμονούν τα άρθρα 86 παρ. 1, 2 και 3 του Συντάγματος και 5 παρ. 1 του Ν. 3126/2003. Συμφώνως με αυτά δίωξη, ανάκριση ή προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση για πράξεις που τυχόν τέλεσα ως υπουργός δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη απόφαση της Βουλής.

Απόφαση η οποία λαμβάνεται μετά την υποβολή πρότασης 30 τουλάχιστον βουλευτών, με συγκεκριμένη αναφορά στα στοιχεία της αξιόποινης πράξης, διαφορετικά είναι απαράδεκτη. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας και η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους».

Τσιάρας: Να μπουν όρια στο καθεστώς προστατευόμενων μαρτύρων

«Η υπόθεση Novartis το ξέρουμε καλά ότι υπήρξε και είναι ένα μείζον θέμα στην πολιτική αντιπαράθεση τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι σε έναν μεγάλο βαθμό αρχίζει και φαίνεται η καταληκτική εικόνα της υπόθεσης», τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας στο newsit.gr.

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης και εγώ προσωπικά δεν έχουμε καμία απολύτως εμπλοκή σε όλη αυτή την διαδικασία που αφορά στην υπόθεση Novartis. Είναι καθαρά κοινοβουλευτική διαδικασία. Σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν το υπουργείο Δικαιοσύνης και εγώ προσωπικά σήμερα δεν έχουμε καμία εμπλοκή με την υπόθεση αυτή» ξεκαθάρισε.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης είπε ακόμα ότι και ο ίδιος ενημερώνεται για τις όποιες εξελίξεις μέσα από τα πρακτικά της συγκεκριμένης προανακριτικής επιτροπής η οποία γίνεται στην Βουλή χωρίς να υπάρχει δική του πρόθεση εμπλοκή ή συμμετοχής.

Γεωργιάδης: Ας πάει σήμερα ο Δεστεμπασίδης στη Βουλή

Να καλέσει η ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης σε συμπληρωματική κατάθεση τον πρώην υπεύθυνο επικοινωνίας της Novartis, Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη, πρότεινε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας νωρίτερα σήμερα στο Mega. Καθώς το ένταλμα βιαίας προσαγωγής για τον προστατευόμενο μάρτυρα με την κωδική ονομασία «Μάξιμος Σαράφης» βρίσκεται εν ισχύ, ο υπουργός δήλωσε ότι από χθες «έχουμε έναν φυγά και για πρώτη φορά στην ιστορία έχουμε ένα κόμμα και τα στελέχη του που υπερασπίζονται έναν φυγά». Ο κ. Γεωργιάδης, σχολιάζοντας τη στάση τοu ΣΥΡΙΖΑ στο ζήτημα της εξέτασης των δύο προστατευομένων μαρτύρων, είπε ότι πλησιάζει η ώρα που ο κύριος Τσίπρας θα πρέπει να εξηγήσει τον ρόλο που διαδραμάτισε στην υπόθεση «σκευωρίας».

«Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μάς λένε ότι δεν θέλουν να βγει η κουκούλα για να μην κινδυνεύσει η ζωή των προστατευομένων μαρτύρων. Γιατί δεν τους ξέρουμε ποιοι είναι; Δεν τους έχει μηνύσει ο κ. Μανιαδάκης; Δεν δήλωσε ο κ. Μανιδάκης ότι τους είδε έξω από την Εισαγγελία Διαφθοράς; Ας καλέσει σήμερα η επιτροπή τον κ. Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη για συμπληρωματική κατάθεση. Ας καλέσει η επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης σήμερα, που η αστυνομία ψάχνει τον κ. Μάξιμο Σαράφη και δεν μπορεί να τον βρει γιατί κρύβεται, να καλέσει για συμπληρωματική κατάθεση τον Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη. Έχει δικαίωμα να το κάνει. Είναι άσχημο να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.

«Θα μπορούσε ο κ. Δεστεμπασίδης να λήξει μόνος του την ιστορία αν πάει σήμερα μόνος του στη Βουλή -εγώ θα του ζητήσω και συγνώμη- και πει "εδώ είμαι και δεν είμαι ο Σαράφης που ψάχνετε". Αν πράγματι ο κ. Δεστεμπασίδης δεν είναι ο Μάξιμος Σαράφης, αντί να απειλεί με αγωγες και μηνύσεις, να πάει στη Βουλή και να πει "να 'μαι. Είδατε που δεν είμαι ο Σαράφης; Θα του ζητήσω και συγνώμη!», σημείωσε ο υπουργός. «Κανενός η ζωή δεν κινδυνεύει. Ο κύριος δεν εμφανίστηκε για έναν και μοναδικό λόγο. Για να μην πιστοποιηθεί ότι είναι το ίδιο και το αυτό πρόσωπο ο κ. Μάξιμος Σαράφης και ο κ. Φιλίστωρας Δεστεμπασίδης. Ο κ. Μανιδάκης λέει ότι τον είδε έξω από το γραφείο της κ. Τουλουπάκη, άρα για τη διαρροή του ονόματος δεν ευθύνεται ούτε η ΝΔ ούτε το Κίνημα Αλλαγής ούτε η προκαταρκτική, ευθύνεται η κ. Τουλουπάκη», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε:

«Εάν διαπιστωθεί ότι ο ισχυρισμός Μανιαδάκη είναι αληθής, δηλαδή ότι ο Μάξιμος Σαράφης είναι ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης, είναι το ίδιο πρόσωπο, αυτό προκαλεί δικονομικό πρόβλημα, αφού ο δεύτερος έχει κατηγορηθεί ότι έπαιρνε λεφτά από τη Novartis. Εάν αποδειχτεί ότι είναι το ίδιο πρόσωπο, ο νόμος που υπερασπίζεται ο Τσίπρας περί μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος λέει ότι απαγορεύεται να είναι μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος εμπλεκόμενο στην υπόθεση πρόσωπο. Αν τον έπιασαν να παίρνει λεφτά από τη Novartis και του υποσχέθηκε κάποιος ότι αν λέει ψέματα δεν θα του ασκήσουν δίωξη, τότε το κάνει για να σώσει τον εαυτό του. Σε αυτήν την περίπτωση, αν έχεις προσωπικό συμφέρον από την υπόθεση δεν μπορείς να είσαι προστατευόμενος μάρτυρας. Άρα αν έχει γίνει προστατευόμενος μάρτυρας έχει γίνει παράνομα. Αν έχει γίνει παράνομα σημαίνει ότι όλες του οι καταθέσεις είναι παράνομες».

Κυρανάκης: ανοιχτό το ενδεχόμενο άρσης του καθεστώτος προστασίας για «Σαράφη» και «Κελέση»

Για το καθεστώς προστασίας των προστατευόμενων μαρτύρων και την εμπλοκή Παπαγγελόπουλου στην υπόθεση Novartis μίλησε στο ΘΕΜΑ 104,6 ο βουλευτής της ΝΔ και μέλος της προανακριτικής επιτροπής Κωστής Κυρανάκης.

Ο κ. Κυρανάκης ανέφερε πως μέλη της επιτροπής αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητήσουν την άρση του καθεστώτος προστασίας για τους «Μάξιμο Σαράφη» ο οποίος δεν προσήλθε στην ειδική επιτροπή προανακριτικής εξέτασης και «Αικατερίνη Κελέση».

Ο κ. Κυρανάκης είπε χαρακτηριστικά «δεν μπορεί να έχει στηθεί ολόκληρη σκευωρία στοχοποιώντας δέκα πολιτικά πρόσωπα, πρώην πρωθυπουργούς, επιτρόπους, διοικητές της Τραπέζης της Ελλάδος, με βάση μόνο αυτές τις καταθέσεις ανώνυμων ανθρώπων, προστατευόμενων σε εισαγωγικά ανθρώπων, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να προστατεύονται και αυτοί που συκοφαντούνται».

Θέση για την υπόθεση πήρε, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ο βουλευτής της ΝΔ και μέλος της προανακριτικής επιτροπής για τη Novartis, Δημήτρης Μαρκόπουλος. "Θα καταθέσουν όλοι, θέλουν δε θέλουν" είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: "Η Δημοκρατία δεν καταλύεται από τύπους σαν τον Παλαιοκώστα, υπάρχουν νόμοι".

Βούτσης: επεισόδιο αντιθεσμικών μεθοδεύσεων για τη συγκάλυψη του σκανδάλου

Ως ένα ακόμη επεισόδιο αντιθεσμικών μεθοδεύσεων για τη συγκάλυψη του σκανδάλου της Novartis χαρακτήρισε τα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα με τους προστατευόμενους μάρτυρες ο τ. Πρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Α΄ Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Βούτσης.

Σε συνέντευξη, που έδωσε στο ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status 107,7 ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής τόνισε ότι το καθεστώς του «προστατευόμενου μάρτυρα» αποτελεί διεθνώς μία μεγάλη ασπίδα του δικαιϊκού συστήματος για την ανακάλυψη και την αποκάλυψη πολύ μεγάλων υποθέσεων που έχουν σχέση με τη διαφθορά.

Μία σειρά γεγονότων στη λειτουργία της Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής αναδεικνύει την πρόθεση της ΝΔ και του ΚΙΝΑΛΛ για τη συγκάλυψη του μεγάλου αυτού σκανδάλου υπογράμμισε ο τ. Πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, προσθέτοντας ότι με τις ενέργειες που γίνονται καταργείται επί της ουσίας η διεθνής νομοθεσία των εγγυήσεων για τους προστατευόμενους μάρτυρες.

Καραθανασόπουλος: ο ΚΚΕ θα επανακαταθέσει την πρότασή του για άρση της προστασίας των μαρτύρων

Το ΚΚΕ, από θέση αρχής είχε ξεκαθαρίσει ότι πρέπει να αρθεί το καθεστώς της ανωνυμίας των προστατευόμενων μαρτύρων και να καταργηθεί ο τρομονόμος που προβλέπει τις ανώνυμες μαρτυρίες, τόνισε ο Νίκος Καραθανασόπουλος, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στην ΕΡΑ, σχετικά με τις εξελίξεις στην προανακριτική επιτροπή που διερευνά αν υπήρξε πολιτική παρέμβαση του Δ. Παπαγγελόπουλου στην υπόθεση «Νovartis».

Τόνισε ότι είναι πρόκληση ο ισχυρισμός ότι το δημόσιο συμφέρον προστατεύεται από κουκουλοφόρους, υπογραμμίζοντας ότι το ΚΚΕ θα επανακαταθέσει την πρότασή του για άρση της προστασίας των μαρτύρων, χωρίς να έχει αυταπάτες ότι θα αλλάξει κάτι όσο αφορά την κλήση των προστατευόμενων μαρτύρων. Αναφερόμενος στη χτεσινή απεργία και τις απεργιακές συγκεντρώσεις, τόνισε ότι η προπαγάνδα και τα ψέματα της κυβέρνησης γκρεμίστηκαν από το μέγεθος της κινητοποίησης, αλλά και το γεγονός ότι ο νόμος Βρούτση έρχεται να νομιμοποιήσει τον νόμο Κατρούγκαλου και να τον ενισχύσει.

Ελληνική Λύση: κρύβουν τις ευθύνες τους ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ

Η Ελληνική Λύση επισημαίνει πως ο καυγάς, για τους προστατευόμενους μάρτυρες του σκανδάλου Novartis γίνεται για να κρύψουν τις ευθύνες τους, ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ που αρνήθηκαν, κατά την αναθεώρηση του Συντάγματος, την πρόταση μας, οι υποθέσεις διαφθοράς των πολιτικών να κρίνονται μόνο από το φυσικό δικαστή. «Με η χωρίς προστατευόμενους μάρτυρες, η κοινή γνώμη πιστεύει, πως γίνεται «ξέπλυμα» στις ευθύνες πολιτικών και όχι κάθαρση» τονίζεται σε ανακοίνωσή της.