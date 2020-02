Πολιτική

Τουρκική υπέρπτηση πάνω από Οινούσσες και Παναγιά

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι τουρκικές προκλήσεις πάνω από το Αιγαίο...

Συνεχίζουν τις προκλήσεις, από αέρος, οι Τούρκοι πάνω από το Αιγαίο.

Σήμερα, στις 11:00 το πρωί, ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε υπέρπτηση πάνω από τις Οινούσσες και τη νήσο Παναγιά.

Η υπέρπτηση σημειώθηκε στα 22.000 πόδια και αποτελεί μία ακόμα προκλητική ενέργεια που προστίθεται στη μακρά λίστα των τελευταίων ημερών.