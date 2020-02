Κόσμος

Ερντογάν: Μέσα στο 2020 θα επιχειρήσει και το τρίτο γεωτρύπανο

Η ανακοίνωση του Προέδρου της Τουρκίας για την απόκτηση και τρίτου πλωτού γεωτρύπανου.

Η Τουρκία αγόρασε το τρίτο πλωτό γεωτρύπανό της, το οποίο θα φθάσει στη χώρα τον ερχόμενο μήνα, δήλωσε σήμερα ο τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, προσθέτοντας ότι το πλοίο θα αρχίσει να επιχειρεί το 2020.

Μιλώντας σε βουλευτές του κυβερνώντος κόμματός του, του AKP, στην Άγκυρα, ο Ερντογάν δήλωσε πως το νέο πλοίο είναι ένα «εξαιρετικό πλοίο θαλάσσιων γεωτρήσεων» που μπορεί να κάνει γεωτρήσεις στα 11.400 μέτρα, αλλά δεν διευκρίνισε πού θα επιχειρεί.

Την ίδια ώρα, η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Yeni Safak αναφέρει ότι, το ερευνητικό Ορούτς Ρέις είναι έτοιμο να βγει στα ανοιχτά της Κρήτης.