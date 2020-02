Υγεία - Περιβάλλον

Νέα κρούσματα ψώρας σε σχολείο

Συναγερμός σε δημοτικό σχολείο για αδελφάκια που εντοπίστηκαν με ψώρα!

Συναγερμός σήμανε στην Καλαμάτα από κρούσματα ψώρας σε δημοτικό σχολείο.

Πρόκειται για δύο αδελφάκια, μαθητές του 13ου Δημοτικού Καλαμάτας, τα οποία φαίνεται ότι κόλλησαν ψώρα από το σπίτι τους και όχι από το σχολείο.

Παρ όλα αυτά ο δήμος προχώρησε σε απολυμάνσεις στο σχολείο και σύμφωνα με τον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλαμάτας, Παύλο Κλάδη, ο οποίος μίλησε στην εφημερίδα “Ελευθερία”, έγινε παρέμβαση και στο σπίτι της οικογένειας, γιατί συμπτώματα παρουσίασαν και η μητέρα και η γιαγιά των παιδιών.

Να σημειωθεί ότι οι ενέργειες αυτές έγιναν για την αποφυγή άλλου περιστατικού και όλα αντιμετωπίστηκαν άμεσα, χωρίς να μεταδοθεί ή να εξαπλωθεί η ψώρα, που οφείλεται σε ένα μικροσκοπικό παράσιτο το οποίο ζει και αναπαράγεται στο ανθρώπινο δέρμα.

Τα δύο αδελφάκια εντοπίστηκαν και το Δεκέμβριο με ψώρα, χωρίς και τότε να εντοπιστεί κάποιο άλλο κρούσμα στο σχολείο. Και επειδή επανεμφανίστηκε (η εξέταση στο νοσοκομείο επιβεβαίωσε πως πρόκειται για ψώρα) θα μείνουν για λίγες μέρες μακριά από το σχολείο.

Πηγή: eleftheriaonline.gr