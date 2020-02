Life

Χατζηγιάννης - Ασλανίδου μαζί στην σκηνή (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης μιλά στην εκπομπή, "Το Πρωινό" για την συνεργασία του με την Μελίνα Ασλανίδου, την μητέρα του και την Eurovision.