Κάρολαϊν Φλακ: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της παρουσιάστριας

Η 40χρονη παρουσιάστρια βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου.

Η Βρετανή τηλεπαρουσιάστρια Κάρολαϊν Φλακ βρέθηκε κρεμασμένη στο διαμέρισμά της στο Λονδίνο και τα μέλη των υπηρεσιών Πρώτων Βοηθειών δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.

Η αυτοκτονία της 40χρονης πρώην παρουσιάστριας του "Love Island" αναζωπύρωσε την συζήτηση στην Βρετανία για την συμπεριφορά του ταμπλόιντ Τύπου και των τρολ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η Σάντρα Πόλσον, της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας δήλωσε στις δικαστικές αρχές ότι άγνωστος σταμάτησε αστυνομικούς στον δρόμο και τους οδήγησε σε διαμέρισμα, όπου μία γυναίκα βρέθηκε πεσμένη ανάσκελα.

«Κατά τα φαινόμενα, είχε βρεθεί κρεμασμένη».

Κλήθηκε ασθενοφόρο και οι διασώστες επιχείρησαν ανάνηψη, αλλά δεν κατόρθωσαν να την επαναφέρουν.

Σύμφωνα με το προκαταρκτικό πόρισμα, η νεκροψία έδειξε ότι αιτία του θανάτου ήταν ο απαγχονισμός. Η ολοκλήρωση της έρευνας αναβλήθηκε για τις 5 Αυγούστου.