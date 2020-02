Life

Ηλίας Βρεττός: Η φωτογραφία από το σοβαρό τροχαίο που του άλλαξε τη ζωή (εικόνες)

Το συγκινητικό μήνυμα του Ηλία Βρεττού δυο χρόνια μετά το σοβαρό τροχαίο που είχε.

Δυο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη μέρα που ο Ηλίας Βρεττός είχε ένα σοβαρό τροχαίο με το αυτοκίνητό του. Ένα ατύχημα που τον ανάγκασε να μείνει για αρκετό καιρό στο νοσοκομείο και να υποβληθεί σε μια σειρά από χειρουργικές επεμβάσεις.

Με αφορμή τη συμπλήρωση των δυο ετών από εκείνη τη μέρα, ο Ηλίας Βρεττός προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«19/2/2018. Πέρασαν 2 χρόνια κι όμως φαίνεται σα χθες... Να χαιρόμαστε την κάθε στιγμή και να λέμε ευχαριστώ, όχι μόνο να ζητάμε... Τα πάντα μπορούν να αλλάξουν, για τον οποιονδήποτε, μέσα σε ένα δευτερόλεπτο! Εγώ κάθε χρόνο τέτοια μέρα θα μου λέω χρόνια πολλά!!!» έγραψε χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής για τη μέρα που του άλλαξε τη ζωή.