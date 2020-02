Κοινωνία

Έρευνα για τον ιατροδικαστή και την “σεξουαλική κακοποίηση” στο νεκρό βρέφος

Ποιος ζήτησε την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, στον απόηχο του σάλου και των αντιδράσεων της κοινότητας των Σύρων στην Ελλάδα.

Την παρέμβαση του υπουργού Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα, προκάλεσε ο χειρισμός της υπόθεσης του θανάτου του 11μηνου βρέφους στου Ζωγράφου.

Ο υπουργός διέταξε την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί η τέλεση ή μη πειθαρχικού παραπτώματος του Ιατροδικαστή, που στο αρχικό του πόρισμα διαπίστωσε σεξουαλική κακοποίηση του μωρού.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο υπουργός ζήτησε να ερευνηθεί η υπόθεση από τον προϊστάμενο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, Νικόλαο Καρακούκη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του ν. 3528/2007.

Λέων: δεν τηρήθηκε το "Πρωτόκολλο"

Στην υπόθεση με το νεκρό βρέφος «δεν τηρήθηκε το ιατροδικαστικό πρωτόκολλο», σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας, Δρ. Γρηγόρη Λέων.

Σύμφωνα με τον Γρηγόρη Λέων, στη συγκεκριμένη υπόθεση «δεν τηρήθηκαν οι κανόνες, δηλαδή το πρωτόκολλο της ιατροδικαστικής επιστήμης και δεν γνωρίζω γιατί συνέβη αυτό. Μου έκανε και εμένα εντύπωση το τόσο βιαστικό πρώτο πόρισμα, γιατί έτσι στιγματίζεται μια οικογένεια», ενώ πρόσθεσε πως «αν κριθεί, ότι υπήρξε παράπτωμα μπορεί να έχουν κάποια πειθαρχική ποινή».

«Να είμαστε πιο προσεκτικοί προτού μιλήσουμε στα Μέσα», συνέστησε επίσης ο Γρ.Λέων, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα".

«Εμείς οι ιατροδικαστές ως επιστήμονες πρέπει να λειτουργούμε με επιστημονικούς κανόνες. Όταν λειτουργούμε έτσι, αποφεύγονται τα λάθη. Στη συγκεκριμένη υπόθεση έγινε μια βεβιασμένη αρχική πρώτη εκτίμηση, πρώτα ανεπίσημα και μετά επίσημα, χωρίς οι συνάδελφοι να έχουν ολοκληρώσει το σύνολο της ιατροδικαστικής εξέτασης. Μια κλινική εξέταση, ένα βασικό σημείο που περιλαμβάνει είναι η ενδελεχής λήψη ιστορικού. Αν σε μια ανάλογη περίπτωση ένας ιατροδικαστής λάμβανε σωστά το ιστορικό του μωρού, της φαρμακευτικής του αγωγής και του τρόπου χορήγησης του φαρμάκου, θα είχε αποφευχθεί οποιαδήποτε παρερμηνεία. Αυτό που αντιλαμβάνομαι, τόσο εγώ όσο και όποιος επιστήμονας διαβάζει είναι, ότι εδώ δεν έχουμε ακόμα αιτία θανάτου (περιμένουμε τις ιστολογικές εξετάσεις) και από ό,τι φαίνεται οι κακώσεις στην πρωκτική περιοχή πιθανότατα οφείλονται στην θεραπεία που έκανε το μωρό. Δεν τηρήθηκαν, λοιπόν, οι κανόνες, δηλαδή το πρωτόκολλο της ιατροδικαστικής επιστήμης και δεν γνωρίζω γιατί συνέβη αυτό. Μου έκανε και εμένα εντύπωση το τόσο βιαστικό πρώτο πόρισμα, γιατί έτσι στιγματίζεται μια οικογένεια. Αν κριθεί, ότι υπήρξε παράπτωμα μπορεί να έχουν κάποια πειθαρχική ποινή», είπε ο κ. Λέων στο Infokids,gr.

Παράλληλα, εξήγησε ότι η Ελληνική Ιατροδικαστική Εταιρία δεν έχει κάποιο ξεχωριστό όργανο που να γνωμοδοτεί τέτοια θέματα. «Είμαστε βέβαιοι, ότι θα αναλάβει το υπ. Δικαιοσύνης, το οποίο διαθέτει αξιόλογους συναδέλφους, με επικεφαλής τον κ. Καρακούκη που κοσμεί την υπηρεσία και είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος με αυτά τα θέματα, οπότε πιστεύω ότι θα πράξει τα δέοντα. Ωστόσο, και οι ίδιοι οι γονείς έχουν όλα τα νόμιμα μέσα για να κινηθούν αναλόγως», κατέληξε.

Για την τραγωδία που βιώνει, αλλά και την περιπέτεια στην οποία μπήκε μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο νεαρός πατέρας που ενώ έχασε το 11 μηνών βρέφους του, κατηγορήθηκε και για τη σεξουαλική του κακοποίηση.

Ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό του βρέφους, που οι γονείς του μετέφεραν χωρίς τις αισθήσεις του την Κυριακή στο Παίδων «Αγία Σοφία» συμπέρανε παρά φύσιν κακοποίηση του παιδιού, με τις δηλώσεις του αναφορικά με τα συμπεράσματά του να κάνουν το γύρο των Μέσων Ενημέρωσης.

Ο πατέρας από την πλευρά του, δεν σκοπεύει να καταθέσει μηνύσεις, ενώ υπογράμμισε την καλή συνεργασία που είχε με την Ελληνική Αστυνομία, μιλώντας επίσης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», λίγες ώρες αφού είχε ευχαριστήσει τους αστυνομικούς για την επιμονή τους να εξετάσουν όλα τα ενδεχόμενα.

«Δόξα τω Θεώ έλαμψε η αλήθεια, από όλες τις πλευρές», είπε ο πατέρας, που έκανε λόγο για «διπλό χτύπημα» αφού όχι μόνο έχασε το κοριτσάκι του, αλλά κατηγορήθηκε και για το βιασμό του.