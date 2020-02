Τεχνολογία - Επιστήμη

Συγκλονίζει ο νεαρός που πάλεψε με τον διαδικτυακό εθισμό: έκανα διαρκώς “μαύρες” σκέψεις

Εγκλωβίστηκε στο internet και σκεφτόταν κάθε μέρα να αυτοκτονήσει, όπως λέει ο ίδιος στην κάμερα.

Ο νεαρός Κρητικός έδωσε "μάχη" με τον εθισμό του στο διαδίκτυο ανεβαίνοντας έναν πραγματικό Γολγοθά. Από τα δώδεκα του άρχισε να κάθεται για πάνω από 7 ώρες στον υπολογιστή και έφτασε στην ενηλικίωση για να αντιληφθεί τον εθισμό του στο διαδίκτυο.

Η μαρτυρία του συγκλόνισε τους τηλεθεατές κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Ώρα Αιχμής», αναφερόμενος στην εφιαλτική αυτή εμπειρία με την οποία πάλεψε για να τα καταφέρει στο τέλος.

Συγκλόνισε όταν αναφέρθηκε στην βαριά κατάθλιψη που του προκλήθηκε αλλά και στις σκέψεις να βάλει ακόμα και τέλος στην ζωή του. «Στεκόμουν στο μπαλκόνι κοίταζα το κενό και σκεφτόμουν δε θα αλλάξει απολύτως τίποτα αν πέσω», τονίζει μπροστά στον τηλεοπτικό φακό.

“Ο υπολογιστής ήταν ένα διέξοδο στα προβλήματα που αντιμετώπιζα” λέει ο νεαρός άντρας που με τον συγκλονιστικό του λόγο μετέφερε τον εφιάλτη του διαδικτυακού εθισμού.

«Βίωσα και διαδικτυακό εκφοβισμό» τονίζει λέγοντας για αυτή την εμπειρία του «δεχόμουν ύβρεις αλλά ακόμα και απειλές για την ζωή μου όμως μπόρεσα να το διαχειριστώ και να ξεφύγω» λέει χαρακτηριστικά.

Πηγή: neakriti.gr