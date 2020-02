Οικονομία

Ποδοσφαιριστής έκανε κάτι ανατριχιαστικό σε αντίπαλο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αδιανόητο περιστατικό σε αγώνα. Το θύμα έκανε 10 ράμματα. Ποια τιμωρία επιβλήθηκε στον θύτη.

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε κατά την διάρκεια ερασιτεχνικού αγώνα ποδοσφαίρου στην Γαλλία.

Ποδοσφαιριστής δάγκωσε αντίπαλο στα γεννητικά όργανα, με αποτέλεσμα να κάνει 10 ράμματα και ο θύτης τιμωρήθηκε με πέντε χρόνια απαγόρευση συμμετοχής!

Σύμφωνα με τοπική εφημερίδα της Λωραίνης, ποδοσφαιριστής της Terville καυγάδισε με αντίπαλό του από την Soetrich σε ματς που είχε σημειωθεί στις 17 του περασμένου Νοέμβρη.

Όταν ένας εκ των ψυχραιμότερων προσπάθησε να ηρεμήσει τα πνεύματα, δεν λογάρισε την αντίδραση του παίκτη της Terville, ο οποίος τον δάγκωσε στα γεννητικά όργανα με αποτέλεσμα να του προκαλέσει πληγή. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί του έκαναν 10 ράμματα.

Ο θύτης, τιμωρήθηκε με πέντε χρόνια απαγόρευση συμμετοχής στο πρωτάθλημα...