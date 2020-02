Κοινωνία

Αποκαλύψεις Νικολάου: και τζακούζι και... καζίνο στις φυλακές Κορυδαλλού!

"Ο Κορυδαλλός ήταν χύμα" είπε στην Βουλή η Γενική Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής. Πως αντέδρασε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σε νέες καταγγελίες για την κατάσταση που επικρατούσε για χρόνια στις φυλακές Κορυδαλλού, προέβη η γενική γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής Σοφία Νικολάου.

Μετά τα πολυτελή κελιά με το τζακούζι, η κ. Νικολάου αναφέρθηκε σε παράνομα καζίνο που υπήρχαν αλλά και σε συμμορίες και εγκληματικές οργανώσεις που έδιναν ραντεβού στις φυλακές με την ανοχή της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. "Υπήρχαν κρατούμενοι που παρέμειναν εκεί επειδή ήθελαν. Ο Κορυδαλλός ήταν χύμα", είπε και έκανε γνωστό ότι οι νέες φυλακές που θα γίνουν στον Ασπρόπυργο θα έχουν μόνο υπόδικους με αποτέλεσμα ο Κορυδαλλός να αρχίσει να αδειάζει.

Σε ότι αφορά στην αναβάθμιση των μέτρων φύλαξης αλλά και στην δημιουργία νέων φυλακών, είπε θα μπουν σε όλες τις φυλακές μηχανήματα ακτινών X-RAY καθώς και μηχανήματα για ανίχνευση ναρκωτικών. Σε ότι αφορά στα μηχανήματα αυτά, ανέφερε πως αποτελούν εναλλακτική λύση, καθώς η εκπαίδευση των ειδικών σκύλων ανέρχεται σε 1.000.200 ευρώ.

Επίσης, είπε ότι θα γίνει φυλακή υψίστης ασφαλείας, που είχε καταργηθεί επί ΣΥΡΙΖΑ, πειθαρχική φυλακή για τους απείθαρχους καταδίκους, καθώς και φυλακή για όσους βαρύνονται με οικονομικά εγκλήματα. Θα υπάρξει ακόμη, αυστηροποίηση της λειτουργίας των αγροτικών φυλακών διότι στις φυλακές αυτές υπήρξαν πολλές αποδράσεις. Ανέφερε ακόμη, ότι θα γίνουν και νέες προσλήψεις προσωπικού.

ΣΥΡΙΖΑ: Αυταρχισμός παντού: τώρα και στις φυλακές!

Κοινή δήλωση έκαναν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ειναι μέλη της Επιτροπής Σωφρονιστικού, στην οποία αναφέρουν "το αποκρουστικό πρόσωπο του αυταρχισμού στις φυλακές αναδείχθηκε σήμερα κατά την παρουσίαση της κυβερνητικής πολιτικής στην Επιτροπή Σωφρονιστικού της Βουλής. "Νόμος και τάξη" χωρίς έλεος και πάνω στους κρατουμένους, χωρίς στρατηγικό σχέδιο και γνώση, αλλά με όρους τηλεοπτικού σόου. Η δεξιά πολιτική περιλαμβάνει: Φυλακές τρίτου τύπου χωρίς δικαιώματα, "χωροφυλακίστικη" μεταχείριση, αυστηροποίηση των πάντων, περιστολή των αδειών των κρατουμένων, συρρίκνωση των αγροτικών φυλακών, εγκατάλειψη της κοινωνικής επανένταξης, παραμέριση της εκπαίδευσης και απασχόλησης των κρατουμένων και αντικατάσταση δικαστικού λειτουργού/επιθεωρητή από ένστολο αξιωματικό και, βέβαια, αδιαφορία ή άγνοια για τις διεθνείς επιπτώσεις στη χώρα.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ (Γ. Γκιόλας, Σπ. Λάππας, Σ. Ελευθεριάδου, Θ. Ξανθόπουλος, Γ. Ψυχογιός) κατέδειξαν το ξεπερασμένο, αυταρχικό αλλά και αναποτελεσματικό χρώμα του κυβερνητικού σχεδίου, επέμειναν στον ανθρωπισμό που πρέπει να χαρακτηρίζει το σωφρονιστικό σύστημα και υπεραμύνθηκαν της ισορροπημένης πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ πάνω στους άξονες: Ασφάλεια-Ανθρωπισμός-Επανένταξη. Ανέδειξαν, τέλος, τη μονοδιάστατη εμμονή της κυβέρνησης στη "δήθεν" ασφάλεια, που και αυτή διαψεύδεται καθημερινά, αλλά και τη γενική διαχειριστική ανεπάρκεια η οποία καθημερινά γεννά αδιέξοδα. Οι ίδιοι βουλευτές αναφέρθηκαν στη σταθερή πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την επιστροφή του Σωφρονιστικού συστήματος στο Υπουργείο Δικαιοσύνης".