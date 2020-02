Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ΄ όλα”: οι ιώσεις, ο μηνίσκος και τα φάρμακα για την παχυσαρκία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Χρήσιμες και έγκυρες συμβουλές από ειδικούς, για όλα τα θέματα υγείας και ευεξίας, στην ιατρική εκπομπή του ΑΝΤ1, κάθε Σάββατο και Κυριακή.

Κάθε Σαββατοκύριακο στις 11:00, η Φωτεινή Γεωργίου, με τη βοήθεια κορυφαίων ειδικών, μας ενημερώνει για όλα τα θέματα που αφορούν στην υγεία μας, τη σωματική, την ψυχική αλλά και την πνευματική.

Αυτό το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου, ανακαλύπτουμε την «αχίλλειο πτέρνα» όλων των ιώσεων και τις επικίνδυνες αλληλεπιδράσεις τροφών και φαρμάκων. Επίσης, συγκρίνουμε τη χειρουργική με τη συντηρητική αποκατάσταση μηνίσκου.

Την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου, ερευνούμε πότε χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή κατά της παχυσαρκίας, ποια είναι η επίδραση του Body shaming και μαθαίνουμε για τη διεθνή διατροφική τάση της κατανάλωσης χαρουπιού.

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 11:00 στον ΑΝΤ1!

#YgeiaPanwApOla