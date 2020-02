Life

“Food N’ Friends”: ο Σάββας Πούμπουρας… “διδάσκει” (εικόνες)

Τολμηρός και… γνώστης της κουζίνας, ο παρουσιαστής δίνει “ρεσιτάλ”, χαρίζοντας μας ξεχωριστές στιγμές.

Το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου, στις 16:00, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος μαζί με τον Ηλία Φουντούλη υποδέχονται τον Σάββα Πούμπουρα.

Ο αγαπημένος παρουσιαστής καλείται να αναλάβει δράση στην κουζίνα και καμία πρόκληση δεν είναι ικανή να τον τρομάξει αφού οι μαγειρικές του ικανότητές είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Ο θαρραλέος Σάββας κινείται με αυτοπεποίθηση, χρησιμοποιεί τη φαντασία του και εντυπωσιάζει με το αποτέλεσμα!