Life

“Food N’ Friends” με την Μαρία Σολωμού (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αυτήν την Κυριακή, η αγαπημένη ηθοποιός κάνει πράγματα στην κουζίνα που ούτε… πίστευε ότι μπορεί να αντιμετωπίσει.

Την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου, στις 16:00, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος μαζί με τον Ηλία Φουντούλη υποδέχονται την ανατρεπτική Μαρία Σολωμού.

Η ταλαντούχα ηθοποιός μπαίνει στην κουζίνα και τολμά, για πρώτη φορά, πράγματα που ούτε καν φανταζόταν. Μαθαίνει να αναγνωρίζει βασικά μυρωδικά και βότανα, να χρησιμοποιεί αιχμηρά εργαλεία και να ξεχωρίζει τις απαραίτητες οικιακές συσκευές.

Παραδέχεται, χωρίς φόβο, την άγνοιά της στη μαγειρική και τις παραξενιές της και αποκαλύπτει τις διατροφικές της συνήθειες. Τελικά, θα φέρει εις πέρας την πρόκληση που της έχει ανατεθεί ή το άγχος θα την κυριεύσει;