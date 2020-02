Τεχνολογία - Επιστήμη

Τεχνητή Νοημοσύνη: Η Κομισιόν βάζει τάξη στην ψηφιακή “Άγρια Δύση”

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την στρατηγική της για την κανονιστική ρύθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών.

Τη στρατηγική της για μια “υπεύθυνη” και “ελεγχόμενη” τεχνητή νοημοσύνη, παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και μια “λευκή βίβλο” για την κανονιστική ρύθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών, που θα έχει γνώμονα τον σεβασμό στις ευρωπαϊκές αξίες.

Μέχρι πού θα πρέπει να φτάσει η αναθεώρηση των υπαρχόντων κανονισμών για να διασφαλιστεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί κίνδυνο για την υγεία, την ασφάλεια και τη δημοκρατία; Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες, Μαρία Αρώνη, η τρίμηνη δημόσια διαβούλευση, που ξεκινά σήμερα με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς - επιχειρήσεις, συνδικάτα, κοινωνία των πολιτών, κυβερνήσεις των 27 κρατών μελών - θα διαρκέσει ως τις 19 Μαΐου. Στόχος είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για τις ψηφιακές υπηρεσίες μέχρι το τέλος του έτους.

Η αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδια για την ψηφιακή βιομηχανία, Μάργκαρετ Βεστάγκερ έγραψε στο Twitter: «Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι καλή ή κακή από μόνη της: Εξαρτάται από το γιατί και πώς χρησιμοποιείται. Ας επιτρέψουμε την καλύτερη δυνατή χρήση και τον έλεγχο των κινδύνων που μπορεί να δημιουργήσει στις αξίες μας – κανένα κακό, καμία διάκριση!»

Η φιλοδοξία της Ε.Ε. είναι να γίνει ηγέτιδα δύναμη στον τομέα της “υπεύθυνης” και “ελεγχόμενης” τεχνητής νοημοσύνης. «Θέλουμε οι πολίτες μας να εμπιστεύονται την εφαρμογή αυτών των νέων τεχνολογιών (...) Ενθαρρύνουμε μια υπεύθυνη προσέγγιση στην ανθρωποκεντρική τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παρουσιάζοντας τη στρατηγική της Ε.Ε.

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Βιομηχανίας, Τιερί Μπρετόν τόνισε ότι «η βάση (των βιομηχανικών) δεδομένων είναι το καύσιμο της τεχνητής νοημοσύνης», καθώς με βάση τα δεδομένα αυτά οι αλγόριθμοι μαθαίνουν και καθορίζουν μια δράση. «Αυτήν τη στιγμή έχουμε την πιο ισχυρή και μεγαλύτερη βάση βιομηχανικών δεδομένων. Θα κάνουμε τα πάντα στην Ευρώπη για να κερδίσουμε αυτήν τη μάχη, γιατί κανείς δεν έχει περισσότερη εμπειρογνωμοσύνη από την Ευρώπη. Ο νικητής του αύριο δεν είναι απαραίτητα ο νικητής του σήμερα», πρόσθεσε ο Γάλλος Επίτροπος, αναγνωρίζοντας ότι στην ψηφιακή “Άγρια Δύση” σήμερα κυριαρχούν οι ΗΠΑ και η Κίνα.

Ένα από τα πιο προβεβλημένα παραδείγματα τεχνητής νοημοσύνης που διχάζει και εγείρει ανησυχίες για έναν “Μεγάλο Αδελφό” που κατασκοπεύει όλες τις κινήσεις των πολιτών, είναι η αναγνώριση προσώπου - μια εφαρμογή που ήδη χρησιμοποιείται ευρέως σε ένα σωρό τομείς, όπως για να ξεμπλοκάρει κάποιος το smartphone ή για να περάσει γρήγορα τους ελέγχους στα αεροδρόμια. «Θα πούμε, με πολύ νομική γλώσσα, πως θα κάνουμε μια παύση και θα καθορίσουμε αν υπάρχουν προϋποθέσεις υπό από τις οποίες η μαζική αναγνώριση προσώπου πρέπει να επιτρέπεται», δήλωσε η αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Μ. Βεστάγκερ.

Η κανονιστική ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης «είναι κάπως σαν την “Άγρια Δύση”, ξεκινάμε πάνω σε παρθένα εδάφη όπου κάνουμε λίγο-πολύ ό,τι θέλουμε, όμως στη συνέχεια οφείλουμε να οργανωθούμε», σχολίασε ο Επίτροπος Βιομηχανίας, Τιερί Μπρετόν.

Η στάση της Ε.Ε. έναντι της τεχνητής νοημοσύνης θα είναι ανάλογη με τον κίνδυνο: όσο περισσότερο η χρήση θα είναι επικίνδυνη ή αμφιλεγόμενη, τόσο πιο αυστηροί θα είναι οι κανόνες. Αυτή η στρατηγική είναι μάλλον ευπρόσδεκτη από τις επιχειρήσεις, οι οποίες εκφράζουν φόβους ότι οι Βρυξέλλες μπορεί να επιχειρήσουν να ορίσουν γενικούς κανόνες για ολόκληρη τη βιομηχανία και ως εκ τούτου να πνίξουν την καινοτομία. Οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να εξετάσουν τις δραστηριότητες κατά περίπτωση. Για παράδειγμα, οι ιατρικές εφαρμογές θα διέπονται από αυστηρούς κανόνες, όχι όμως και εκείνες των αυτόματων μεταφράσεων.