“The 2Night Show” με Καρακάση, Μπουγά και... Amy Manford την Τετάρτη (εικόνες)

Τρεις απολαυστικές συνομιλίες και ξεχωριστές στιγμές μας χαρίζουν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και οι ιδιαίτεροι καλεσμένοι του.

Απόψε στις 23:45, o Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την Ελένη Καρακάση.

Η αγαπημένη ηθοποιός μιλά για τον ρόλο της στις «Άγριες Μέλισσες», καθώς και για τις εξελίξεις που θα συμβούν στο Διαφάνι.

Μεταξύ άλλων, αναφέρεται σε άγνωστες πτυχές της προσωπικής της ζωής, καθώς και στις διατροφικές διαταραχές που αντιμετώπισε στο παρελθόν και την έφτασαν στα όριά της.

Τέλος, με τη συνοδεία της μπάντας, μας μαγεύει με τη μοναδική της φωνή.

Ο Τάσος Μπουγάς έρχεται στο «The 2Night Show», σε μια απολαυστική συνέντευξη.

Ο λαϊκός τραγουδιστής μιλά για την πολυτάραχη ζωή του και τις γυναίκες, ενώ αποκαλύπτει και τον ρόλο που παίζει ο έρωτας στη ζωή του.

Τέλος, θα περάσει από τις Μύγες και το σίγουρο είναι ότι θα τα σπάσουν όλα γιατί ο άρχοντας της πίστας δεν μασάει τα λόγια του.

Η Amy Manford, η πρωταγωνίστρια του μιούζικαλ «Το Φάντασμα της Όπερας», του μιούζικαλ- φαινόμενο των 140.000.000 θεατών παγκοσμίως που βρίσκεται στην Αθήνα για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, μιλά για την πορεία της στη μουσική, ενώ εκφράζει και την αγάπη της για την Ελλάδα και το θέατρο.

«The 2Night Show» κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, στις 23:45, στον ΑΝΤ1!

