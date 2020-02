Πολιτική

Προανακριτική: Θρίλερ και με την “Αικατερίνη Κελέση”

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μετά τον “Μάξιμο Σαράφη”, ούτε η προστατευόμενη μάρτυρας με την κωδική ονομασία “Αικατερίνη Κελέση” παρουσιάστηκε στη ΓΑΔΑ.

Ούτε η προστατευόμενη μάρτυρας με την κωδική ονομασία “Αικατερίνη Κελέση” παρουσιάστηκε σήμερα στη ΓΑΔΑ για να καταθέσει στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συντάσσεται έγγραφο για τη βίαιη προσαγωγή της μάρτυρος, όπως έγινε και στην περίπτωση του “Μάξιμου Σαράφη”.

Η αντιπροσωπεία της ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής μετέβη στη ΓΑΔΑ για να εξετάσει την προστατευόμενη μάρτυρα με την κωδική ονομασία “Αικατερίνη Κελέση”, με τις προσδοκίες να είναι χαμηλές, αφού εικαζόταν πως θα ακολουθούσε το παράδειγμα του “Μάξιμου Σαράφη”. Άλλωστε, λίγες ημέρες νωρίτερα, σε επιστολή της είχε δηλώσει πως δεν έχει να εισφέρει το παραμικρό στην έρευνα της επιτροπής.

Τουλάχιστον τρία από τα πέντε κόμματα που μετέχουν στην επιτροπή αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητηθεί από την Προκαταρκτική Επιτροπή η άρση του καθεστώτος προστασίας για τους προστατευόμενους μάρτυρες.

Πηγές της Προανακριτικής επισημαίνουν ότι το θέμα θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης, την Πέμπτη, που έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση, διότι οι δύο μάρτυρες αρνήθηκαν να προσέλθουν σε εξέταση διαπράττοντας αδίκημα. Αν ληφθεί σχετική απόφαση, τότε η Επιτροπή θα πρέπει να απευθυνθεί στην εισαγγελική Αρχή που τους υπήγαγε σε πρόγραμμα προστασίας και να ζητήσει την άρση του.

Αναφορά για το ζήτημα της προστασίας των δύο μαρτύρων κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Η γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα Γεροβασίλη και ο εισηγητής της ΚΟ, Σπύρος Λάππας, κατέθεσαν σήμερα αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Βασίλειο Πλιώτα, στην οποία κάνουν λόγο για «πρακτικές που φαλκιδεύουν το πλαίσιο των δικονομικών ρυθμίσεων που έχει τεθεί για την προστασία εκείνων που, στο πλαίσιο διερεύνησης εγκλημάτων διαφθοράς, καταθέτουν στοιχεία που αφορούν ισχυρούς κοινωνικοοικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες».

Στην αναφορά, η οποία υπογράφεται από όλους τους βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-μέλη της Προανακριτικής Επιτροπής, ζητείται από τον ανώτατο εισαγγελέα να παρέμβει για τη μη εκτέλεση του εντάλματος βίαιης προσαγωγής που έχει εκδώσει η πλειοψηφία της Επιτροπής κατά του προστατευόμενου μάρτυρα, αφού αυτή θα οδηγούσε ευθέως σε άρση του καθεστώτος προστασίας που έχει αναγνωριστεί από εισαγγελική Αρχή.

Χαρίτσης: η κυβερνητική πλειοψηφία προσπαθεί να μετατρέψει τους θύτες σε θύματα

“Μοναδική πραγματική σκευωρία στην υπόθεση Novartis είναι η προσπάθεια της κυβερνητικής πλειοψηφίας να μετατραπούν οι θύτες του σκανδάλου σε θύματα και οι κατήγοροι σε κατηγορούμενους”, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης.

“Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατέδειξε τον κ. Μητσοτάκη ως μόνο υπεύθυνο για την επιχειρούμενη εκτροπή με την ωμή παραβίαση των διακριτών και συνταγματικά κατοχυρωμένων ορίων ανάμεσα στην εκτελεστική, τη νομοθετική και τη δικαστική εξουσία. Όπως και για την εξόφθαλμη καταστρατήγηση του ελληνικού και ενωσιακού δικαίου για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος”, σημειώνει, χαρακτηρίζοντας τον Κ. Μητσοτάκη ως “δολοπλόκο, αλλά και διπλά δειλό. Δειλός απέναντι στον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τον έχει προκαλέσει ήδη από τον Σεπτέμβρη να τον οδηγήσει αν θέλει σε ειδικό δικαστήριο επειδή τόλμησε να δρομολογήσει τη διαλεύκανση του σκανδάλου Novartis. Δειλός και απέναντι στον κ. Σαμαρά, τον οποίο εξευμενίζει για να αποφύγει την εσωκομματική κρίση στη ΝΔ, καταστρατηγώντας τον νόμο και το Σύνταγμα” και καταλήγει λέγοντας “η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει κράτος δικαίου, παρά τις προσπάθειες του κ. Μητσοτάκη να τρομοκρατήσει όσους τολμούν να φέρνουν στο φως σκάνδαλα διαφθοράς”.

Πέτσας: Ο Τσίπρας βρίσκεται σε πανικό

Επίθεση στον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση της Novartis εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας. Μιλώντας στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις Υπουργών που βάζουν τον Αλέξη Τσίπρα στο... κάδρο της υπόθεσης Novartis, ο Στέλιος Πέτσας σημείωσε ότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε μόνος του να αναμειχθεί στη Δικαιοσύνη και στην Προανακριτική.

Κατηγόρησε, παράλληλα, τον κ. Τσίπρα για ψέματα: «Επέλεξε να βάλει τον εαυτό του στο κέντρο της συζήτησης και να πει σημαντικά ψέματα: Δεν υπάρχει καμία κοινοτική οδηγία, δεν επιλέγει η ΝΔ ή το ΚΙΝΑΛ κάποια διαδικασία,. Όλα τα κόμματα, πλην του ΣΥΡΙΖΑ, επέλξαν αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι η ίδια με αυτήν που ακολούθησε και η φυσική Δικαιοσύνη.

Παπαγγελόπουλος: Ας ερευνήσουν ό,τι θέλουν και όσο θέλουν

«Οι συνεχείς παραβιάσεις του Συντάγματος, τα αλλεπάλληλα κοινοβουλευτικά και νομικά πραξικοπήματα δεν ωφέλησαν τους άθλιους σκευωρούς και αδίστακτους πολιτικούς διώκτες μου. Κανένα στοιχείο δεν έχει προκύψει σε βάρος μου» αναφέρει ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος.

«Για να αποφύγουν την άμεση γελοιοποίησή τους επιδιώκουν τη διεύρυνση του σαθρού σε βάρος μου κατηγορητηρίου. Μεγαλύτερη απόδειξη της αθωότητάς μου δεν υπάρχει. Ας ερευνήσουν ό,τι θέλουν και όσο θέλουν. Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται» δηλώνει και προσθέτει:

Τους συμβουλεύω όμως για να κρατήσουν μία ελάχιστη επίφαση νομιμότητας να μην λησμονούν τα άρθρα 86 παρ. 1, 2 και 3 του Συντάγματος και 5 παρ. 1 του Ν. 3126/2003. Συμφώνως με αυτά δίωξη, ανάκριση ή προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση για πράξεις που τυχόν τέλεσα ως υπουργός δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη απόφαση της Βουλής.

Απόφαση η οποία λαμβάνεται μετά την υποβολή πρότασης 30 τουλάχιστον βουλευτών, με συγκεκριμένη αναφορά στα στοιχεία της αξιόποινης πράξης, διαφορετικά είναι απαράδεκτη. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας και η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους».

Τσιάρας: Να μπουν όρια στο καθεστώς προστατευόμενων μαρτύρων

«Η υπόθεση Novartis το ξέρουμε καλά ότι υπήρξε και είναι ένα μείζον θέμα στην πολιτική αντιπαράθεση τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι σε έναν μεγάλο βαθμό αρχίζει και φαίνεται η καταληκτική εικόνα της υπόθεσης», τόνισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας στο newsit.gr.

«Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και εγώ προσωπικά δεν έχουμε καμία απολύτως εμπλοκή σε όλη αυτή την διαδικασία που αφορά στην υπόθεση Novartis. Είναι καθαρά κοινοβουλευτική διαδικασία. Σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και εγώ προσωπικά σήμερα δεν έχουμε καμία εμπλοκή με την υπόθεση αυτή» ξεκαθάρισε.

Ερωτηθείς εάν υπάρχει ζήτημα αλλαγής του καθεστώτος προστασίας των μαρτύρων, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε: «Οι προστατευόμενοι μάρτυρες είναι ένας θεσμός που υπάρχει σε όλα τα εξελιγμένα κράτη του κόσμου και προστατεύει το δημόσιο συμφέρον. Το καθεστώς αυτό πρέπει να συνεχιστεί, αλλά πρέπει να μπουν κάποια όρια ώστε να διαπιστωθεί αν οι προστατευόμενοι μάρτυρες λειτουργούν οικεία βουλήσει ή αν για κάποιους λόγους υπαγορεύεται η στάση τους για συγκεκριμένα ζητήματα, τα οποία πολλές φορές είναι υπό την σκιά της αμφισβήτησης. Η συζήτηση αυτή γίνεται γιατί για πρώτη φορά η Δικαιοσύνη έγινε εργαλείο πολιτικής αντιπαράθεσης».





Θέση για την υπόθεση πήρε, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” ο βουλευτής της ΝΔ και μέλος της Προανακριτικής επιτροπής για τη Novartis, Δημήτρης Μαρκόπουλος. «Θα καταθέσουν όλοι, θέλουν δε θέλουν» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Η Δημοκρατία δεν καταλύεται από τύπους σαν τον Παλαιοκώστα, υπάρχουν νόμοι».

Κυρανάκης: Ανοιχτό το ενδεχόμενο άρσης του καθεστώτος προστασίας για “Σαράφη” και “Κελέση”

Για το καθεστώς προστασίας των προστατευόμενων μαρτύρων και την εμπλοκή Παπαγγελόπουλου στην υπόθεση Novartis μίλησε στο “ΘΕΜΑ 104,6” ο βουλευτής της ΝΔ και μέλος της Προανακριτικής Επιτροπής, Κωστής Κυρανάκης. Ο κ. Κυρανάκης ανέφερε πως μέλη της Επιτροπής αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητήσουν την άρση του καθεστώτος προστασίας για τους “Μάξιμο Σαράφη” ο οποίος δεν προσήλθε στην ειδική επιτροπή προανακριτικής εξέτασης και “Αικατερίνη Κελέση”. Όπως είπε χαρακτηριστικά «δεν μπορεί να έχει στηθεί ολόκληρη σκευωρία στοχοποιώντας δέκα πολιτικά πρόσωπα, πρώην Πρωθυπουργούς, Επιτρόπους, Διοικητές της Τραπέζης της Ελλάδος, με βάση μόνο αυτές τις καταθέσεις ανώνυμων ανθρώπων, προστατευόμενων σε εισαγωγικά ανθρώπων, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να προστατεύονται και αυτοί που συκοφαντούνται».

Καραθανασόπουλος: Το ΚΚΕ θα επανακαταθέσει την πρότασή του για άρση της προστασίας των μαρτύρων

Το ΚΚΕ, από θέση αρχής είχε ξεκαθαρίσει ότι πρέπει να αρθεί το καθεστώς της ανωνυμίας των προστατευόμενων μαρτύρων και να καταργηθεί ο τρομονόμος που προβλέπει τις ανώνυμες μαρτυρίες, τόνισε ο Νίκος Καραθανασόπουλος, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στην ΕΡΑ, σχετικά με τις εξελίξεις στην προανακριτική επιτροπή που διερευνά αν υπήρξε πολιτική παρέμβαση του Δ. Παπαγγελόπουλου στην υπόθεση Νovartis.

Τόνισε ότι είναι πρόκληση ο ισχυρισμός ότι το δημόσιο συμφέρον προστατεύεται από κουκουλοφόρους, υπογραμμίζοντας ότι το ΚΚΕ θα επανακαταθέσει την πρότασή του για άρση της προστασίας των μαρτύρων, χωρίς να έχει αυταπάτες ότι θα αλλάξει κάτι όσον αφορά την κλήση των προστατευόμενων μαρτύρων.

Ελληνική Λύση: Κρύβουν τις ευθύνες τους ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ

Η Ελληνική Λύση επισημαίνει πως ο καυγάς για τους προστατευόμενους μάρτυρες του σκανδάλου Novartis γίνεται για να κρύψουν τις ευθύνες τους, ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ που αρνήθηκαν, κατά την αναθεώρηση του Συντάγματος, την πρόταση μας, οι υποθέσεις διαφθοράς των πολιτικών να κρίνονται μόνο από το φυσικό δικαστή. «Με η χωρίς προστατευόμενους μάρτυρες, η κοινή γνώμη πιστεύει, πως γίνεται «ξέπλυμα» στις ευθύνες πολιτικών και όχι κάθαρση» τονίζεται σε ανακοίνωσή της.