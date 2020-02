Κοινωνία

Επικίνδυνοι κακοποιοί έσπερναν τον τρόμο στο κέντρο της Αθήνας

"Φρένο" της ΕΛΑΣ σε σπείρα που διέπραττε κλοπές και ληστείες. Εξιχνιάστηκαν δεκάδες περιπτώσεις.

Το Τμήμα Ασφαλείας Εξαρχείων μετά από ενδελεχή έρευνα, κατόρθωσε να αποκαλύψει την εγκληματική δράση και να ταυτοποιήσει τα μέλη σπείρας που δραστηριοποιείτο συστηματικά, τουλάχιστον κατά το τελευταίο εξάμηνο, στη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών και ληστειών στην περιοχή των Εξαρχείων.

Σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία σε βάρος δεκαοκτώ (18) αλλοδαπών, για εγκληματική οργάνωση, κλοπές, ληστείες και απόπειρα ανθρωποκτονίας και σε βάρος τους εκδόθηκαν ισάριθμα εντάλματα σύλληψης.

Στο πλαίσιο των ερευνών-αναζητήσεων προς εκτέλεση των ανωτέρω ενταλμάτων, εντοπίσθηκαν μέχρι στιγμής, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ) και της Ο.Π.Κ.Ε., στις περιοχές των Εξαρχείων, της Κυψέλης, του Αγίου Παντελεήμονα και του Μενιδίου, πέντε (5) εκ των δραστών και συνελήφθησαν.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, η σπείρα είχε διαρκή δράση, με διαφορετική σε κάθε περίπτωση σύνθεση ομάδας και εναλλαγή ρόλων. Οι εγκληματικές τους πράξεις χαρακτηρίζονταν από ιδιαίτερη θρασύτητα και βιαιότητα. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα άλλαζαν την εξωτερική τους εμφάνιση, κυρίως με διαφορετικό κούρεμα και βάψιμο των μαλλιών τους.

Επιπλέον και κατά την προσφιλή τους τακτική, στις περιπτώσεις συλλήψεώς τους, δήλωναν διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας, εθνικότητα και ημερομηνία γέννησης.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα εξιχνιάσθηκαν δεκαοκτώ (18) περιπτώσεις ληστειών και διαρρήξεων-κλοπών στην περιοχή των Εξαρχείων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Ανακριτή και σε βάρος τεσσάρων (4) εξ αυτών εκδόθηκαν εντάλματα προσωρινής κράτησης.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό και σύλληψη και των υπολοίπων μελών της σπείρας, συνεχίζονται.