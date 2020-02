Τοπικά Νέα

Διέρρηξαν εννέα φορές την ίδια επιχείρηση (βίντεο)

Σχεδόν μέρα παρά μέρα, εδώ κι 1,5 μήνα επιχείρηση, γίνεται στόχος των κακοποιών.

Διέρρηξαν για πολλοστή φορά επιχειρηματία από τη Θεσσαλονίκη.

Οι θρασύτατοι διαρρήκτες εννέα φορές αλώνισαν στο εργοτάξιο και τα πάρκα φωτοβολταικών που διατηρεί, άλλες οκτώ επιχείρησαν να τρυπώσουν, τη μια μάλιστα, μπροστά στα μάτια της αστυνομίας.

Ο Αλέξανδρος Σπυρόπουλος, πλέον προσπαθεί να βρει αποτελεσματικούς, τρόπους για να θωρακίσει την επιχείρησή του.

Οι ποντικοί που τρυπώνουν στην επιχείρησή του, έχουν καταφέρει να σηκώσουν μέχρι στιγμής εμπορεύματα αξίας άνω των 150.000 ευρώ και ο ίδιος φοβάται πως οι επιδρομές τους, δεν θα σταματήσουν.