“Τιτανομαχία” Ελλήνων και Αμερικανών στο Λιτόχωρο (εικόνες)

Μήνυμα ισχυρής αμυντικής συνεργασίας εξέπεμψαν Ελλάδα και ΗΠΑ, με αφορμή την κοινή στρατιωτική άσκηση με επιθετικά ελικόπτερα.

Στους πρόποδες του Ολύμπου, ελληνικές και αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις συμμετείχαν σε μία εντυπωσιακή άσκηση, εμβαθύνοντας ακόμη περισσότερο τους αμυντικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών.

Οι Αμερικανοί του 17ου Τάγματος της 3ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού επί 5 μήνες βρίσκονται στο Στεφανοβίκειο Μαγνησίας, στην έδρα της 1ης ΤΑΞΑΣ, όπου πραγματοποιούσαν συνεχείς εκπαιδεύσεις με Έλληνες συναδέλφους τους.

Το σενάριο της άσκησης με την κωδική ονομασία “Τιτανομαχία” προέβλεπε επιχείρηση διάσωσης μετά τη συντριβή αμερικανικού ελικοπτέρου “Απάτσι” στον Όλυμπο, και αντιμετώπιση του εχθρού με κοινές επιχειρήσεις επιθετικών ελικοπτέρων. Στις επιχειρήσεις έλαβαν μέρος και πεζοναύτες της 32ης Ταξιαρχίας.

Την “Τιτανομαχία” παρακολούθησαν ο Αρχηγός ΓΕΣ, Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης, και ο Αμερικανός Πρέσβης στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ. «Οι σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας είναι ισχυρότερες από ποτέ με βασικό συστατικό τους αμυντικούς δεσμούς και την αμυντική μας συνεργασία», δήλωσε ο κ. Πάιατ.

For the grand finale at #Litohoro today, US and Greek helicopters flew out all together. Bravo to the pilots and soldiers who participated! pic.twitter.com/v29Yn69D5w — U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) February 19, 2020

Η κοινή άσκηση ελληνικών και αμερικανικών δυνάμεων στο Λιτόχωρο πραγματοποιήθηκε τρεις εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της αμυντικής συμφωνίας-ορόσημο μεταξύ των δύο χωρών, που επέτρεψε στις αμερικανικές δυνάμεις να επεκτείνουν την πρόσβασή τους στις ελληνικές στρατιωτικές βάσεις.

US #BlackHawk supports Greek and American troops during live fire and medevac drill in #Litohoro. @Hellenic_MOD @hndgspio @3rdCAB @USArmyEurope pic.twitter.com/B1NS8qFRJu

— U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) February 19, 2020

