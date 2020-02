Πολιτισμός

Εκδηλώσεις για την 199η επέτειο από την Κήρυξη της Επανάστασης

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Λειτουργία στον Ι.Ν. όπου φυλάσσεται η καρδιά του Αλ. Υψηλάντη, Ιερολοχίτες, αγήματα, Φιλαρμονική και ομιλίες στην Παλαιά Βουλή.

Ο Σύλλογος Φίλοι της Μουσικής «Δ. Σολωμός», έχοντας το βλέμμα στραμμένο στην επέτειο των 200 ετών της Εθνεγερσίας, οραματίστηκε κι αναβίωσε τη μνήμη του Ιερού Λόχου, του πρώτου ελληνικού τακτικού στρατιωτικού σώματος του Αρχηγού της Επαναστάσεως, Αλεξάνδρου Υψηλάντη.

Η γενέθλια πράξη του εγχειρήματος «Ο Ιερός Λόχος Αναγεννάται στην Ιερή Πόλη» πραγματοποιήθηκε την 24η Φεβρουαρίου του 2019, επέτειο της Κηρύξεως της Επαναστάσεως και έκτοτε η Φιλαρμονική του Συλλόγου ενδύεται, στις επετειακές εκδηλώσεις του 1821, αντίγραφο της στολής του Ιερού Λόχου.

Ο φετινός εορτασμός της 199ης Επετείου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23η Φεβρουαρίου στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα, στις 10.30, στον Ιερό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών της οδού Στησιχόρου, όπου φυλάσσεται η Καρδιά του, θα τελεστεί Τρισάγιο στην μνήμη του Αλεξάνδρου Υψηλάντη, του Ιερού Λόχου και των συμμαχητών του, με τη συμμετοχή της Προεδρικής Φρουράς.

Αμέσως μετά, στις 11:45 από το στρατόπεδο της Προεδρικής Φρουράς, θα εκκινήσει πομπή, της οποίας θα προπορεύεται η ενδεδυμένη την στολή του Ιερού Λόχου Φιλαρμονική του Συλλόγου, συνοδευόμενη από αγήματα φέροντα ιστορικές φορεσιές.

Η πομπή, δια της οδού Ηρώδου του Αττικού και της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, θα καταλήξει στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου, όπου θα κατατεθούν στέφανοι και θα ανακρουσθεί ο Εθνικός Ύμνος.

Ακολούθως, στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (Παλαιά Βουλή), στις 12:45, παρόντων των πρωτεργατών, των υποστηρικτών και όλων των συμμετεχόντων σ’ αυτή την προσπάθεια, θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση, με παρουσιαστή τον επικεφαλής του Τμήματος Διεθνών Ειδήσεων του ΑΝΤ1, Νικόλα Βαφειάδη και ομιλητές τον νομικό, Πρόεδρο της Ιστορικής & Εθνολογικής Εταιρείας Πελοποννήσου, Χρήστο Μούλια, καθώς και τον πρώην Αντιπρόεδρο της Βουλής, επίτιμο Πρόεδρο του Συλλόγου «Δ. ΣΟΛΩΜΟΣ», Γιώργο Σούρλα.

Η εκδήλωση αποτελεί συνδιοργάνωση του Συλλόγου με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας και του Δήμου Ιεράς πόλεως Μεσολογγίου.