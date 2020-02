Αθλητικά

Ολυμπιακός: Στο νοσοκομείο ο Ρούμπιτ με υψηλό πυρετό

“Βουνό” τα προβλήματα για τους Πειραιώτες, που δεν συμπληρώνουν ούτε 10άδα κόντρα στη Βιλερμπάν και κινδυνεύουν ακόμη και με μηδενισμό.

Δεν έχουν τέλος τα αγωνιστικά προβλήματα στον Ολυμπιακό, εν όψει της αυριανής αναμέτρησης με τη Βιλερμπάν για τη Euroleague... Μετά τον Μπράντον Πολ, ο οποίος εισήχθη στο Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού με υψηλό πυρετό, ανέβασε πυρετό και ο Ογκάστιν Ρούμπιτ, με αποτέλεσμα να μπει και αυτός στο νοσοκομείο.

Αμφότεροι δεν υπολογίζονται για τον αγώνα με τη γαλλική ομάδα, όπως δήλωσε ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου για το παιχνίδι, με αποτέλεσμα οι “ερυθρόλευκοι” να κινδυνεύουν ακόμη και με μηδενισμό στο ματς με τη Βιλερμπάν. Υπενθυμίζεται πως οι κανονισμοί της Euroleague ορίζουν ότι δεν επιτρέπεται να αρχίσει ένα παιχνίδι, αν μια ομάδα έχει δηλώσει λιγότερους από 10 παίκτες στο φύλλο αγώνα, με αποτέλεσμα η ομάδα αυτή να μηδενιστεί.

Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, και μετά τα τελευταία προβλήματα που προέκυψαν με τους Πολ και Ρούμπιτ, ο Ολυμπιακός έχει οκτώ “ετοιμοπόλεμους” παίκτες: Πρίντεζη, Παπανικολάου, Μιλουτίνοβ, Βεζένκοφ, Μπάλντγουιν, Κόνιαρη, Έλις και τον νεαρός Νικολαΐδη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μπαρτζώκας δεν έχει στη διάθεσή του τους τραυματίες Χαραλαμπόπουλο, Σπανούλη και Ρότσεστι, ενώ δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει και τους νεοαποκτηθέντες ΜακΚίσικ και Μπάικς, εξαιτίας της απαγόρευσης μεταγραφών που έχει επιβάλει η Euroleague στον Ολυμπιακό.

Έτσι, προκειμένου ο Ολυμπιακός να συμπληρώσει δεκάδα στο αυριανό παιχνίδι, ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί ο Ποκουσέφσκι (προέρχεται από τραυματισμό και δεν έχει ενισχύσει γι’ αρκετό καιρό τη δεύτερη ομάδα του συλλόγου στην Α2) ή να καθήσουν στον πάγκο οι τραυματίες Χαραλαμπόπουλος και Ρότσεστι.