Πολιτική

Δένδιας για Λιβύη: Πρωταρχικής σημασίας να σταματήσει η ξένη παρέμβαση

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οι εξελίξεις στη Λιβύη και οι προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο κυριάρχησαν στην ατζέντα των επαφών που είχε ο ΥΠΕΞ στον Λίβανο.

Την πεποίθηση της Ελλάδας και του Λιβάνου ότι η παύση των εχθροπραξιών και της ξένης παρέμβασης στη Λιβύη είναι πρωταρχικής σημασίας, τόνισε μετά τη συνάντησή του με τον Λιβανέζο ομόλογό του Νασίφ Χίτι, στη Βηρυτό, ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Δένδιας συζήτησε με τον Υπουργό Εξωτερικών του Λιβάνου την απόφαση που έλαβε τη Δευτέρα το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ σχετικά με μια νέα επιχείρηση που αποσκοπεί στην εξασφάλιση της εφαρμογής του εμπάργκο όπλων στη Λιβύη.

Στην κατεύθυνση αυτή, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε την ετοιμότητα της Ελλάδας, ως πυλώνα σταθερότητας στη Μεσόγειο, να συνεισφέρει σε αυτή την επιχείρηση με όλα τα διαθέσιμα μέσα και επισήμανε επίσης πως θα στηρίξει τις προσπάθειες του ειδικού εντεταλμένου του ΟΗΕ, Γκασάν Σαλαμέ, (Ghassan Salame), για πολιτική διευθέτηση της σύγκρουσης στη Λιβύη. «Εκφράσαμε την υποστήριξή μας για πολιτικές λύσεις υπό την καθοδήγηση των Ηνωμένων Εθνών, τόσο στη Λιβύη όσο και στη Συρία» σημείωσε.

Όσον αφορά τα μνημόνια μεταξύ της Άγκυρας και της Κυβέρνησης στην Τρίπολη, ο κ. Δένδιας επανέλαβε ότι, αν και είναι άκυρα και ανυπόστατα, εκτός του πεδίου εφαρμογής του διεθνούς δικαίου και δεν παράγουν καθόλου έννομες συνέπειες, τροφοδοτούν τον εμφύλιο πόλεμο και συνιστούν μια προσπάθεια να αποκτήσουν “πάτημα” στη Λιβύη ξένες δυνάμεις. Επιπλέον, τόνισε ότι διεθνοποιούν τη σύγκρουση, παραβιάζοντας τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, και έτσι απειλούν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, εξέφρασε την αίσθηση που έχει αποκομίσει μετά τις πρόσφατες συναντήσεις του με τους περισσότερους εταίρους της Αραβικής Ένωσης, ότι οι προσπάθειες της Τουρκίας να επεκτείνει την επιρροή της στις περιοχές της πρώην οθωμανικής αυτοκρατορίας δημιουργούν ανησυχία και ισχυρή αντίθεση.

Σε ό,τι αφορά στις σχέσεις Ελλάδας και Λιβάνου, κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε ότι βασίζονται σε στέρεες βάσεις φιλίας και αμοιβαίου σεβασμού, με τον κ. Δένδια να εκφράζει την ικανοποίησή του γι’ αυτό. Ως προς τις μελλοντικές σχέσεις, οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν να διερευνήσουν τρόπους περαιτέρω εμβάθυνσης των πολιτικών, οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο της τριμερούς μας συνεργασίας με την Κύπρο. Αυτή η τριμερής συνεργασία έχει δώσει θετικά αποτελέσματα μέχρι τώρα, επεσήμανε χαρακτηριστικά ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών.

Ακόμα, ο κ. Δένδιας διαβεβαίωσε για τον εποικοδομητικό ρόλο της Ελλάδας στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ-Λιβάνου και εξέφρασε την υποστήριξη της χώρας μας στο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που έθεσε η νέα κυβέρνηση του Λιβάνου.

Όσον αφορά τη Συρία, ο Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως άκουσε με μεγάλο ενδιαφέρον τις απόψεις των συνομιλητών του από τον Λίβανο και εξέφρασε την εκτίμηση της Ελλάδας σχετικά με «τις εντυπωσιακές προσπάθειες του Λιβάνου για τη φιλοξενία και την αντιμετώπιση των αναγκών των προσφύγων». Αυτό είναι ένα ζήτημα που προκαλεί μεγάλη ανησυχία και για τις δύο χώρες μας, καθώς η Ελλάδα είναι η χώρα της πρώτης εισόδου στην Ευρώπη, επεσήμανε περαιτέρω ο κ. Δένδιας.

Δένδιας και Χίτι συμφώνησαν να παραμείνουν σε επαφή και να συνεχίσουν να ανταλλάσσουν απόψεις προς όφελος των δύο λαών, καθώς και για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Η επίσκεψη του κ. Δένδια στη Βηρυτό ξεκίνησε διαδοχικά με τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, στρατηγό Μισέλ Αούν και τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, Ναχίμπ Μπέρι. Η επίσκεψή του Υπουργού Εξωτερικών στον Λίβανο ολοκληρώθηκε με τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό της χώρας, Χασάν Ντιάμπ.