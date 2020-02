Κόσμος

Προκαλεί ο Ερντογάν: Αποδεκτό από την Ελλάδα το καθεστώς που κηρύξαμε στη Μεσόγειο

Νέες εμπρηστικές δηλώσεις από τον Τούρκο Πρόεδρο σε ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του.

Λάδι στη φωτιά της έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις έριξε ο Ερντογάν, ο οποίος υποστήριξε πως το καθεστώς που έχει κηρύξει η Τουρκία στη Μεσόγειο «άρχισε σιγά-σιγά να γίνεται αποδεκτό από τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής και ιδιαίτερα από την Ελλάδα».

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν από τον Τούρκο Πρόεδρο κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, όπου τόνισε εμφατικά πως η Άγκυρα επέβαλε το καθεστώς με την αποφασιστική στάση που επέδειξε.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα στις Βρυξέλλες, ότι «η ΕΕ δεν έχει αρμοδιότητα να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τη Λιβύη».

Η Τουρκία αγόρασε το τρίτο πλωτό γεωτρύπανό της, το οποίο θα φθάσει στη χώρα τον ερχόμενο μήνα, σημείωσε ο Ταγίπ Ερντογάν, προσθέτοντας ότι το πλοίο θα αρχίσει να επιχειρεί το 2020.

Ο Τούρκος Πρόεδρος θυμήθηκε το αποτυχημένο πραξικόπημα στην χώρα του, το καλοκαίρι του 2016, αναφέροντας πως δεν άκουσε όσους τον συμβούλευσαν να βρει καταφύγιο σε ελληνικό νησί.

Βάζει πλώρη για Κρήτη το “Ορούτς Ρέις”

Με τίτλο «Έτοιμη η άδεια της Κρήτης», η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Yeni Safak αποκαλύπτει ότι η Τουρκία ετοιμάζεται να στείλει το πλοίο “Ορούτς Ρέις” στα νοτιοανατολικά της Κρήτης, προκειμένου να ξεκινήσει έρευνες για φυσικό αέριο.

Σύμφωνα με τη μετάφραση του sigmalive.gr, η εφημερίδα αναφέρει ότι, στο πλαίσιο του μνημονίου Τουρκίας-Λιβύης, η πρώτη αποστολή του “Ορούτς Ρέις” θα είναι το “τεμάχιο 15” κάτω από την Κρήτη, το οποίο βρίσκεται «υπό ελληνική κατοχή», όπως ισχυρίζεται.

Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται πως αυτό θα γίνει μόλις δημοσιοποιηθούν στα Ηνωμένα Έθνη οι ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας που συμφώνησαν Τουρκία και Λιβύη, δηλαδή - σύμφωνα με τη Yeni Safak - οι έρευνες αλλά και οι γεωτρήσεις των Τουρκικών Πετρελαίων στην περιοχή θα ξεκινήσουν εντός τους έτους.

Μπαράζ παραβιάσεων στο Αιγαίο

Δίχως τέλος και φραγμό μοιάζουν οι τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο. Τουρκικά μαχητικά προβαίνουν απο το πρωί της Τετάρτης σε σειρά υπερπτήσεων επάνω απο ελληνικά νησιά.

Στις 11:00 το πρωί, ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε υπέρπτηση πάνω από τις Οινούσσες και την νήσο Παναγιά. Η υπέρπτηση έγινε στα 22.000 πόδια.

Στις 13:43 σημειώθηκε νέα πρόκληση, καθώς ζεύγος τουρκικών F-16 εκτέλεσε υπέρπτηση πάνω από τους Λειψούς και τους Αρκιούς. Τρία λεπτά αργότερα, τα ίδια μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας της Τουρκίας πέταξαν πάνω απο το Αγαθονήσθι. Οι τελευτείες υπερπτήσεις έγιναν σε ύψος 24.000 ποδών.

Συνολικά, στην διάρκεια της Τετάρτης, 13 τουρκικά αεροσκάφη (F-16, F-4 και CN-235), εκ των οποίων τα 8 ήταν οπλισμένα, προέβησαν σε 13 παραβάσεις και 39 παραβιάσεις του FIR Αθηνών, στο βορειοανατλικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Πέντε απο τις παραβιάσεις αφορούσαν τις υπερπτήσεις επάνω απο τα ελληνικά νησιά.

Μάλιστα, στην διάρκεια της αναχαίτισης τους απο ελληνικά πολεμικά αεορσκάφη, σημειώθηκαν 2 εμπλοκές.

ΝΑΤΟ: Αποχώρησαν Έλληνες βουλευτές από συνεδρίαση επιτροπών

Αποχώρησε, την Τρίτη, από συνεδρίαση επιτροπών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες η ελληνική αντιπροσωπεία, αποτελούμενη από τη Μαριέττα Γιαννάκου, βουλευτή Επικρατείας της Ν.Δ., τον Μανούσο Βολουδάκη, βουλευτή Χανίων Ν.Δ, Θεοδώρα Τζάκρη, βουλευτή Πέλλας ΣΥ.ΡΙΖ.Α, Μάριου Κάτση, βουλευτή Θεσπρωτίας ΣΥ.ΡΙΖ.Α και Ανδρέα Λοβέρδου, βουλευτής Κινήματος Αλλαγής.

Αιτία της αποχώρησης ήταν η συμπεριφορά του προεδρεύοντος, ο οποίος προσπάθησε να εμποδίσει μέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας να υποβάλλουν ερωτήσεις και να τοποθετηθούν μετά την ομιλία του Τούρκου πρέσβη στο ΝΑΤΟ, ο οποίος συμμετείχε στη συνεδρίαση.