Κοινωνία

Στον ΑΝΤ1 ο πατέρας που κατήγγειλε ξυλοδαρμό του γιου του στο σχολείο (βίντεο)

Το παιδί υπέστη κάταγμα στο πλευρό, υποστηρίζει ο πατέρας. Ποια ήταν η αντίδραση των δασκάλων. Θα κινηθεί νομικά η οικογένεια.