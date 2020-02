Πολιτική

Μουτζούρης στον ΑΝΤ1: Έτοιμοι για διάλογο, αλλά όχι για νέα κέντρα (βίντεο)

«Τα νησιά δεν αντέχουν καμία άλλη δομή», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου και τόνισε ότι αν επιχειρηθεί η δημιουργία τους «θα μας βρουν μπροστά τους».

“Ναι” στον διάλογο με την Κυβέρνηση, αλλά από μηδενική βάση, ήταν το μήνυμα που έστειλε, μέσω του ΑΝΤ1, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κώστας Μουτζούρης.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου επανέλαβε πως τα νησιά δεν αντέχουν άλλες δομές, σημειώνοντας πως είναι επιτακτική ανάγκη η μεταφορά μεταναστών στην ενδοχώρα.

Αμφισβητώντας, ουσιαστικά, το κυβερνητικό σχέδιο για το Μεταναστευτικό, ο κ. Μουτζούρης υποστήριξε πως δεν πρέπει να υπάρξει καμία νέα δομή στα νησιά που ήδη “ασφυκτιούν” από τις μεταναστευτικές ροές. «Θα μας βρουν μπροστά τους, εάν επιχειρήσουν να φτιάξουν νέα κέντρα», είπε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται πως η Κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφές πως το “πάγωμα” των επιτάξεων και ο διάλογος με τους νησιώτες δεν οδηγεί, σε καμία περίπτωση στην αναστολή της δημιουργίας των κλειστών προαναχωρησιακών κέντρων.