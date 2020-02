Υγεία - Περιβάλλον

Δέσμευση Κικίλια για τους εγκαυματίες στο Μάτι μετά τις αποκαλύψεις του “Special Report” (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τη δέσμευσή του για απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών έδωσε σε συνάντηση που είχε με τους εγκαυματίες από το Μάτι, ο υπουργός Υγείας.