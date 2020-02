Υγεία - Περιβάλλον

Καρκίνος και καχεξία: Άραγε οι ασθενείς ενημερώνονται σωστά;

Γράφει ο Ευμένης Π. Καραφυλλίδης, BSC (HONS), MSC, NYSCDN, Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος Παν/μίου Leeds M. (Αγγλία) - Παν/μίου Columbia (Νέα Υόρκη, ΗΠΑ), Διευθυντής Διαιτολογικού Τμήματος Metropolitan General.

Η διάγνωση είναι «καρκίνος»... ποιες είναι οι άμεσες ενέργειες που χρειάζεται να γίνουν για να ξεκινήσει η θεραπεία και αντιμετώπισή του;

Φυσικά η εύρεση της ιατρικής ομάδας που θα αναλάβει να ορίσει το πλάνο θεραπείας και να παρακολουθεί τον ασθενή από την πρώτη στιγμή μέχρι το πέρας της θεραπείας και την ίαση της νόσου. Αρκεί όμως μόνο ένα σχήμα θεραπείας για να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα; Μήπως η κατάσταση θρέψης του ασθενούς μπορεί να επηρεάσει -έμμεσα- το αποτέλεσμα θετικά ή αρνητικά; Κατά πόσο γνωρίζουν τελικά οι ασθενείς για την επίδραση αυτού του παράγοντα στην έκβαση της θεραπείας και κατά πόσο η ιατρική ομάδα τους ενημερώνει για τη χρησιμότητα της διατροφικής υποστήριξης και την πιθανότητα που υπάρχει να μπουν σε καχεξία; (παράγοντα που ευθύνεται για την επιδείνωση της κατάστασής, αλλά και τη μη ολοκλήρωση της όποιας θεραπείας).

Στοιχεία ευρωπαϊκής έρευνας αποδεικνύουν πως οι ασθενείς αγνοούν τη σημαντικότητα της διατροφικής υποστήριξης στον «αγώνα» που ξεκινούν και πρέπει να νικήσουν. Στη μελέτη συμμετείχαν 904 καρκινοπαθείς. Τα αποτελέσματα αναφέρονται στη συνέχεια:

των συμμετεχόντων δεν γνώριζε τη σημασία του όρου «καχεξία». (72,9%, n=603) Το 92,4% δεν έλαβε καμία πληροφόρηση σχετικά με την καχεξία από τους επιστήμονες υγείας που τους παρακολουθούσαν (92,4%, n=764)

Χάσατε βάρος κατά τη διάρκεια της ασθένειας;

Το 30% δεν έχασε βάρος

Το 33% έχασε πολύ λίγο βάρος

Το 25% έχασε αρκετό βάρος

Το 12% έχασε πολύ βάρος

Γνωρίζατε ότι η απώλεια βάρους μπορεί να επιδεινώσει τις δυσμενείς επιδράσεις της θεραπείας αλλά και τη μη ολοκλήρωση της;

Όχι (46%)

Ναι (54%)

Η διατροφική υποστήριξη είναι αναγκαία και ουσιώδης για την θεραπεία και αντιμετώπιση του καρκίνου, απαραίτητη για την πρόληψη των συμπτωμάτων της θεραπείας και την εξασφάλιση «καλής» καθημερινότητας του ασθενούς.

Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, να μην αγνοούμε την ευεργετική επίδραση που μπορεί να έχει και στη θεραπεία, αλλά και στην καθημερινότητα των ογκολογικών ασθενών. Η ενημέρωση τους είναι αναγκαία για να αντιμετωπιστεί η νόσος πολύπλευρα και αποτελεσματικότερα!

Παρακάτω ακολουθούν κάποιες ερωτήσεις για τις οποίες θα ήταν ωφέλιμο να αναζητηθούν απαντήσεις από όλους όσοι ενδιαφέρονται να επιτύχουν μία πιο ολοκληρωμένη διατροφική πρόσληψη κατά την διάρκεια της θεραπείας:

Ξέρετε πώς να αξιολογείτε και να ερμηνεύετε τις διατροφικές πληροφορίες που διαβάζετε;

Πρέπει να καταναλώνω μόνο τρόφιμα βιολογικής καλλιέργειας;

Πως ανεβάζω διατροφικά το σίδηρο και τη βιταμίνη C και ποιες είναι οι κύριες διατροφικές πηγές αυτών;

Πως θα αυξήσετε τις θερμίδες και την πρωτεΐνη που θα πρέπει να λαμβάνετε, όταν βρίσκεστε σε θεραπεία;

Τι πρέπει να κάνω όταν υπάρχει μεγάλη απώλεια βάρους;

Αντιστρέφεται η καρκινική καχεξία;

Πρέπει να πάρω διατροφικά συμπληρώματα; Αν ναι, ποια και πόσα;

Τι συμβάλλει στη χρόνια λοίμωξη;

Η σωστή διατροφή έχει αντίκτυπο σε μοριακό επίπεδο;

Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση εμφάνισης ουδετεροπενίας-λευκοπενίας (μείωσης των λευκοκυττάρων);

Πως μπορώ να αντιμετωπίσω τη ναυτία, τον έμετο και τις διαρροϊκές κενώσεις;

Τι κάνω όταν υπάρχει αλλοίωση στη γεύση και ξηροστομία;

Πως αντιμετωπίζω τις πιθανές ενοχλήσεις στο στόμα και τον φάρυγγα μετά από τη θεραπεία;

Πως πρέπει να προετοιμάζεται το φαγητό γενικά σε τέτοιες περιπτώσεις;

Η φυσική δραστηριότητα θα μπορούσε να βοηθήσει στην αντοχή του σώματος κατά τη διάρκεια της θεραπείας κατά του καρκίνου;

Ποιος ο ρόλος της διατροφής και του τρόπου ζωής στη μείωση του κινδύνου επανεμφάνισης του καρκίνου;

