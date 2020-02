Πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης: Όλοι έχουν καταλάβει ότι κάτι πολύ σάπιο υπήρχε σε αυτήν την έρευνα

Πώς σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με την Προανακριτική. Η απάντηση Δεστεμπασίδη στα “καρφιά” του Υπουργού.

Σίγουρος πως οι προστατευόμενοι μάρτυρες με τις κωδικές ονομασίες “Μάξιμος Σαράφης” και “Αικατερίνη Κελέση” θα καταθέσουν τελικά στην Προανακριτική για την υπόθεση Novartis και θα αποκαλυφθεί η ταυτότητά τους, εμφανίστηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Παράλληλα, εξέφρασε την βεβαιότητα πως θα αποκαλυφθούν ποιοι «τους έβαλαν να πουν αυτά τα ψέματα», κάνοντας λόγο για «τη μεγαλύτερη σκευωρία στην Ιστορία της Ελληνικής Δημοκρατίας».

Αναλυτικότερα, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε:

«Εμείς, που τα ονόματά μας κρεμάστηκαν στα μανταλάκια, καταστράφηκαν υπολήψεις, βρέθηκαν σε δύσκολη θέση οι οικογένειες μας, αισθανόμαστε μια μεγάλη πίεση αλλά και μία μεγάλη δικαίωση. Όλοι οι Έλληνες έχουν καταλάβει ότι κάτι πολύ «σάπιο» υπήρχε σε αυτή την έρευνα από την αρχή.

Θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε όλους. Όταν ξεκίνησε αυτή η υπόθεση, τον Φεβρουάριο του ’18, είχα πει ότι δεν πρόκειται να αφήσω την τελευταία μου πνοή αν δεν τιμωρηθούν αυτοί οι συκοφάντες. Σήμερα είμαστε ένα βήμα πριν από την αποκάλυψη των αληθινών τους προσώπων - γιατί αυτό αργά ή γρήγορα θα γίνει - και πριν από την αποκάλυψη εκείνων που τους έβαλαν να πουν αυτά τα ψέματα. Όταν μάθει ο ελληνικός ποιος τους έβαλε τότε θα ξέρουμε και ποιος πήγε να στήσει τη μεγαλύτερη σκευωρία στην Ιστορία της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Το λέω δημόσια για να ακουστεί. Ειλικρινά εύχομαι, για το καλό της Δημοκρατίας μας, ο πρώην Πρωθυπουργός να μην είναι εμπλεκόμενος. Οφείλω όμως να πω ότι είναι καθήκον της Δημοκρατίας να βρει ποιοι το έστησαν και να τιμωρηθούν παραδειγματικά, όχι για λόγους εκδίκησης, αλλά για να μη σκεφτεί ποτέ κανείς στο μέλλον να στήσει τέτοιου μεγέθους παραδικαστικό κύκλωμα, χρησιμοποιώντας ακόμα και εν ενεργεία εισαγγελείς με σκοπό να αλλοιώσουν τους πολιτικούς συσχετισμούς και τη βούληση του ελληνικού λαού.

Αυτή η υπόθεση δεν μπορεί να κλείσει αν δεν προσέλθουν να καταθέσουν ο Μάξιμος Σαράφης και η Αικατερίνη Κελέση. Και θα προσέλθουν».

“Καρφιά” για τον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη

Να καλέσει η ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης σε συμπληρωματική κατάθεση τον πρώην υπεύθυνο επικοινωνίας της Novartis, Φιλίστoρα Δεστεμπασίδη, πρότεινε ο Yπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας νωρίτερα σήμερα στο Mega. Καθώς το ένταλμα βιαίας προσαγωγής για τον προστατευόμενο μάρτυρα με την κωδική ονομασία «Μάξιμος Σαράφης» βρίσκεται εν ισχύ, ο Yπουργός δήλωσε ότι από χθες «έχουμε έναν φυγά και για πρώτη φορά στην Iστορία έχουμε ένα κόμμα και τα στελέχη του που υπερασπίζονται έναν φυγά». Ο κ. Γεωργιάδης, σχολιάζοντας τη στάση τοu ΣΥΡΙΖΑ στο ζήτημα της εξέτασης των δύο προστατευομένων μαρτύρων, είπε ότι πλησιάζει η ώρα που ο κύριος Τσίπρας θα πρέπει να εξηγήσει τον ρόλο που διαδραμάτισε στην υπόθεση «σκευωρίας».

«Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μάς λένε ότι δεν θέλουν να βγει η κουκούλα για να μην κινδυνεύσει η ζωή των προστατευομένων μαρτύρων. Γιατί δεν τους ξέρουμε ποιοι είναι; Δεν τους έχει μηνύσει ο κ. Μανιαδάκης; Δεν δήλωσε ο κ. Μανιαδάκης ότι τους είδε έξω από την Εισαγγελία Διαφθοράς; Ας καλέσει σήμερα η επιτροπή τον κ. Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη για συμπληρωματική κατάθεση. Ας καλέσει η επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης σήμερα, που η Αστυνομία ψάχνει τον κ. Μάξιμο Σαράφη και δεν μπορεί να τον βρει γιατί κρύβεται, να καλέσει για συμπληρωματική κατάθεση τον Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη. Έχει δικαίωμα να το κάνει. Είναι άσχημο να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.

«Θα μπορούσε ο κ. Δεστεμπασίδης να λήξει μόνος του την ιστορία, αν πάει σήμερα μόνος του στη Βουλή -εγώ θα του ζητήσω και συγνώμη- και πει "εδώ είμαι και δεν είμαι ο Σαράφης που ψάχνετε". Αν πράγματι ο κ. Δεστεμπασίδης δεν είναι ο Μάξιμος Σαράφης, αντί να απειλεί με αγωγες και μηνύσεις, να πάει στη Βουλή και να πει "να 'μαι. Είδατε που δεν είμαι ο Σαράφης; Θα του ζητήσω και συγνώμη!», σημείωσε ο Υπουργός. «Κανενός η ζωή δεν κινδυνεύει. Ο κύριος δεν εμφανίστηκε για έναν και μοναδικό λόγο. Για να μην πιστοποιηθεί ότι είναι το ίδιο και το αυτό πρόσωπο ο κ. Μάξιμος Σαράφης και ο κ. Φιλίστωρας Δεστεμπασίδης. Ο κ. Μανιαδάκης λέει ότι τον είδε έξω από το γραφείο της κ. Τουλουπάκη, άρα για τη διαρροή του ονόματος δεν ευθύνεται ούτε η ΝΔ ούτε το Κίνημα Αλλαγής ούτε η προκαταρκτική, ευθύνεται η κ. Τουλουπάκη», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε:

«Εάν διαπιστωθεί ότι ο ισχυρισμός Μανιαδάκη είναι αληθής, δηλαδή ότι ο Μάξιμος Σαράφης είναι ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης, είναι το ίδιο πρόσωπο, αυτό προκαλεί δικονομικό πρόβλημα, αφού ο δεύτερος έχει κατηγορηθεί ότι έπαιρνε λεφτά από τη Novartis. Εάν αποδειχτεί ότι είναι το ίδιο πρόσωπο, ο νόμος που υπερασπίζεται ο Τσίπρας περί μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος λέει ότι απαγορεύεται να είναι μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος εμπλεκόμενο στην υπόθεση πρόσωπο. Αν τον έπιασαν να παίρνει λεφτά από τη Novartis και του υποσχέθηκε κάποιος ότι αν λέει ψέματα δεν θα του ασκήσουν δίωξη, τότε το κάνει για να σώσει τον εαυτό του. Σε αυτήν την περίπτωση, αν έχεις προσωπικό συμφέρον από την υπόθεση δεν μπορείς να είσαι προστατευόμενος μάρτυρας. Άρα αν έχει γίνει προστατευόμενος μάρτυρας έχει γίνει παράνομα. Αν έχει γίνει παράνομα σημαίνει ότι όλες του οι καταθέσεις είναι παράνομες».

Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης: Ο Άδωνις Γεωργιάδης με στοχοποιεί κατ’ επανάληψιν

Για κατ’ επανάληψιν στοχοποίησή του από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κάνει λόγο ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης, υπογραμμίζοντας πως είναι αποφασισμένος να αντιμετωπίσει τις «χυδαιότητες» μέχρι τέλους.

Σε δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα, ο κ. Δεστεμπασίδης αναφέρει:

«Τις τελευταίες ημέρες ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις-Σπυρίδων Γεωργιάδης με στοχοποιεί κατ’ επανάληψιν στις δημόσιες εμφανίσεις του.

Είναι προφανές ότι βρίσκεται σε πανικό. Όλοι αντιλαμβανόμαστε τους λόγους. Κατέχοντας πολιτική και Κυβερνητική εξουσία παραληρεί και επιχειρεί να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα.

Είμαι αποφασισμένος να αντιμετωπίσω τις χυδαιότητες μέχρι τέλους, χωρίς φόβο αλλά με πάθος για την αλήθεια.

Για όλα τα ΜΜΕ που συμμετέχουν στον “κανιβαλισμό” μου, το μόνο που έχω να πω ότι είναι άξιος ο μισθός σας…»