Οικονομία

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Άρχισε η πιστοποίηση παρόχων

Σημαντικό βήμα για την καθιέρωση των ηλεκτρονικών τιμολογίων κάνει το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ.

Ένα σημαντικό βήμα για την καθιέρωση των ηλεκτρονικών τιμολογίων κάνει το υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου μετά από εισήγηση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζει τις υποχρεώσεις των παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης και τις διαδικασίες ελέγχου των τιμολογίων και στοιχείων λιανικής πώλησης που εκδίδονται με χρήση των υπηρεσιών παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Σε ανακοίνωση του το υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι:



"Με την απόφαση, δημιουργείται ένα πλαίσιο λειτουργίας για όσους επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης, που περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις και την διαδικασία χορήγησης άδειας καταλληλότητας λογισμικού για ηλεκτρονική έκδοση παραστατικών, τις προδιαγραφές του λογισμικού και τις υποχρεώσεις των παρόχων. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση ορίζεται ως η έκδοση παραστατικών με την απευθείας επικοινωνία (online) μεταξύ επιχείρησης και παρόχου, για την αυθεντικοποίηση αυτών και την άμεση αποστολή τους στην επιχείρηση-λήπτη. Επιπλέον, σημαντική καινοτομία που εισάγει η απόφαση είναι η δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης παραστατικών λιανικής πώλησης, που επιτρέπει στους παρόχους να αναπτύξουν λύσεις ψηφιακής ταμειακής μηχανής (virtual cash register). Επισημαίνεται ότι, μεταξύ των υποχρεώσεων των παρόχων είναι και η αποστολή σε πραγματικό χρόνο (real-time) όλων των παραστατικών που εκδίδουν στην πλατφόρμα των ηλεκτρονικών βιβλίων - myDATA της ΑΑΔΕ. Με αυτόν τον τρόπο, η διάδοση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα βελτιώνει ταυτόχρονα την ταχύτητα και την αξιοπιστία της πληροφόρησης που θα έχει η ΑΑΔΕ για τις συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων, ώστε να διευκολύνει τις συνεπείς επιχειρήσεις και να προλαμβάνει φαινόμενα φοροδιαφυγής".