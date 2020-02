Πολιτική

Novartis: Η Ξένη Δημητρίου κατέθετε επί 10 ώρες στον Άρειο Πάγο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μαραθώνια η κατάθεση της πρώην εισαγγελέως του Αρείου Πάγου. Το ανώτατο δικαστήριο ερευνά τους δικονομικούς χειρισμούς της υπόθεσης.

Ολοκληρώθηκε η 10ωρη κατάθεση της πρώην εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, Ξένης Δημητρίου, στον αντεισαγγελέα του ανωτάτου ποινικού δικαστηρίου Ευάγγελο Ζαχαρή, ο οποίος έρευνα τους δικονομικούς χειρισμούς στην υπόθεση της Novartis.

Η κ. Δημητρίου, σύμφωνα με πληροφορίες, απάντησε σε όλους τους ισχυρισμούς του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Γιάννη Αγγελή, που έχει αναφέρει στις απόρρητες αναφορές του σχετικά με τους χειρισμούς στην υπόθεση της φαρμακοβιομηχανίας.

Τις επόμενες ημέρες, η κατάθεση της κ. Δημητρίου θα διαβιβαστεί από τον κ. Ζαχαρή στην προανακριτική επιτροπή της Βουλής, που διερευνά τις ευθύνες του Δ. Παπαγγελόπουλου σε σχέση με την υπόθεση.