Αθλητικά

Ολυμπιακός: Η αποστολή για τον αγώνα με την Άρσεναλ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Από 21 ποδοσφαιριστές αποτελείται η αποστολή των "ερυθρολεύκων" για το ματς με την Άρσεναλ. Ποιους παίκτες πήρε ο Μαρτίνς από την List B.

Χωρίς επιπλέον προβλήματα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον πρώτο αγώνα με την Άρσεναλ την Πέμπτη (22:00) για τους «32» του Europa League, που θα πραγματοποιηθεί στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Το μοναδικό πρόβλημα για τον Πέδρο Μαρτίνς είναι ο τραυματίας Σουντανί (που θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν) και μετά το τέλος του προγράμματος, ανακοίνωσε την αποστολή των «ερυθρολεύκων», η οποία αποτελείται από 21 ποδοσφαιριστές. Στην ευρωπαϊκή λίστα τους (List A) οι Πειραιώτες είχαν δηλώσει 20 παίκτες (με νέα πρόσωπα τους Φορτούνη, Μπα, Σουντανί), ωστόσο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Αλγερινού επιθετικού, οι διαθέσιμοι για το πρώτο ματς με την Άρσεναλ είναι πλέον 19. Σε αυτούς ο Πορτογάλος τεχνικός πρόσθεσε από τη List B και τους νεαρούς Καραργύρη και Ξενιτίδη, συγκροτώντας μετά την προπόνηση το τελικό γκρουπ, που θα αντιμετωπίσει τους «κανονιέρηδες».

Αναλυτικά την αποστολή του Ολυμπιακού, συγκροτούν οι: Σα, Αλέν, Καραργύρης, Τοροσίδης, Ελαμπντελαουί, Μπα, Γκασπάρ, Σεμέδο, Παπαδόπουλος, Σισέ, Τσιμίκας, Ξενιτίδης, Γκιλιέρμε, Μπουχαλάκης, Καμαρά, Φορτούνης, Λοβέρα, Μασούρας, Ραντζέλοβιτς, Βαλμπουενά, Ελ Αραμπί.