Κόσμος

Συρία: Πρώτη πτήση μετά από οκτώ χρόνια στο Χαλέπι (εικόνες)

Η πτήση αυτή σηματοδοτεί την επανέναρξη, μετά από μια οκταετή παύση, των εμπορικών πτήσεων στο αεροδρόμιο της βόρειας μητρόπολης.

Μια πτήση της πολιτικής αεροπορίας με επιβαίνοντες Σύρους υπουργούς και δημοσιογράφους προσγειώθηκε σήμερα στο αεροδρόμιο του Χαλεπιού, σηματοδοτώντας την επανέναρξη, μετά από μια οκταετή παύση, των εμπορικών πτήσεων στο αεροδρόμιο της βόρειας μητρόπολης.

Η πτήση έρχεται λίγες μέρες μετά την επανακατάληψη από κυβερνητικές δυνάμεις όλων των περιοχών γύρω από το Χαλέπι, θωρακίζοντας τη δεύτερη πόλη της χώρας, απωθώντας τους τζιχαντιστές και τους αντάρτες που εκτόξευαν πυραύλους στη μητρόπολη του Βορρά.

Η επαναλειτουργία του δεύτερου μεγαλύτερου αεροδρομίου της Συρίας, και η πρόσφατη ανακατάληψη του αυτοκινητοδρόμου Μ5 που συνδέει το Χαλέπι με την πρωτεύουσα Δαμασκό, αποτελεί μια συμβολική και οικονομική νίκη για την κυβέρνηση του προέδρου Μπασάρ αλ-Ασαντ. Οι Σύροι υπουργοί Μεταφορών και Τουρισμού επέβαιναν στο αεροσκάφος A320 του κρατικού αερομεταφορέα Syrian Air, το οποίο απογειώθηκε από τη συριακή πρωτεύουσα. Τους υπουργούς συνόδευε μια ομάδα δημοσιογράφων, προσκεκλημένη από το υπουργείο Πληροφοριών.

Μετά από μια πτήση διάρκειας 40 λεπτών, το αεροπλάνο προσγειώθηκε στις 11:22 το πρωί (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο αεροδρόμιο του Χαλεπιού, όπου αξιωματούχοι και εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν σε μια εορταστική ατμόσφαιρα για να καλωσορίσουν τους επιβάτες. Μια συριακή κυβερνητική πηγή είπε, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, πως συριακοί, ιρανικοί και ρωσικοί αερομεταφορείς θα είναι πρώτοι που θα κάνουν χρήση του αεροδρομίου.

Σε δηλώσεις του στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA, ο υπουργός Μεταφορών Αλί Χαμούντ χαιρέτισε την επαναλειτουργία του αεροδρομίου και την επερχόμενη επανέναρξη των εσωτερικών και διεθνών πτήσεων σε ημερομηνία που αναμένεται να συγκεκριμενοποιηθεί. «Είναι μια σημαντική νίκη που επιτεύχθηκε χάρη στις θυσίες του ηρωικού συριακού στρατού και την αποφασιστικότητα του συριακού λαού», δήλωσε.

Οι συριακές αρχές ανέφεραν τη Δευτέρα ότι πτήσεις από το Χαλέπι προς τη Δαμασκό και το Κάιρο θα προγραμματιστούν «τις επόμενες ημέρες». Το αεροδρόμιο του Χαλεπιού, ανατολικά της μητρόπολης, διέκοψε όλες τις εμπορικές πτήσεις το 2012, έτος κατά το οποίο οι ομάδες ανταρτών πήραν τον έλεγχο των ανατολικών τμημάτων της πόλης. Ωστόσο, το 2014, ορισμένες πτήσεις που είχαν ναυλωθεί από το υπουργείο Άμυνας μετέφεραν κάποιες φορές δημοσιογράφους, ξένους αξιωματούχους ή πολίτες που απομακρύνονταν για έκτακτους ιατρικούς λόγους.

Πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας, το Χαλέπι ανακαταλήφθηκε πλήρως στα τέλη του 2016 από δυνάμεις του συριακού καθεστώτος. Δοκιμαστικές πτήσεις πραγματοποιήθηκαν το 2017.