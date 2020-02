Κόσμος

Ακιντζί: Οι κινήσεις για τα Βαρώσια να είναι σύμφωνες με το διεθνές δίκαιο και τον ΟΗΕ

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης αμφισβήτησε τα κίνητρα της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου πριν λίγες μέρες.

Το κίνητρο για τους Ελληνοκύπριους όσον αφορά την λύση είναι να δουν ξεκάθαρα την πορεία που έχουν πάρει τα πράγματα, ανέφερε ο Μουσταφά Ακιντζί δηλώνοντας ότι το θέμα των Βαρωσίων πρέπει να αντικρισθεί χωρίς αντιπαράθεση με τα ΗΕ, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου κι αμφισβήτησε τα κίνητρα της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου πριν λίγες μέρες.

Στο πλαίσιο τηλεοπτικής συνέντευξης του Τουρκοκύπριου ηγέτη σε τρία τουρκοκυπριακά τηλεοπτικά κανάλια, o κ. Ακιντζί ανέφερε ότι το θέμα των Βαρωσίων δεν είναι ατομικό, αλλά κοινοτικό και διεθνές ζήτημα. Επανέλαβε ότι στη σύσκεψη που είχε γίνει στο «προεδρικό», 10 μέρες μετά το Κραν Μοντάνα τον Ιούλιο του 2017 συζητήθηκε το θέμα των Βαρωσίων και της επιστροφής των Μαρωνιτών κι είχαν συμφωνηθεί ορισμένα γενικά θέματα αρχής, όπως ότι οι όποιες αποφάσεις θα λαμβάνονταν με διαπραγματεύσεις και υπό την αιγίδα των ΗΕ. Αυτό, είπε, ίσχυε σε όλες τις συσκέψεις που έκαναν.

Ο Μουσταφά Ακιντζί ανέφερε μέχρι ποιου σημείου έφτασε το ζήτημα με την επιστροφή των Μαρωνιτών που σταμάτησε με απόφαση της τότε τετρακομματικής «κυβέρνησης», ενώ για το θέμα των Βαρωσίων, άκουσε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, από την μετέπειτα και νυν «κυβέρνηση» ότι θα προχωρήσουν σε εργασία καταγραφής μιλώντας για άνοιγμα της περίκλειστης πόλης.

Οι εργασίες καταγραφής συνεχίζονται απ’ ότι αντιλαμβάνεται, είπε ο Τ/κ ηγέτης λέγοντας ότι ξαφνικά διοργανώθηκε αυτή η εκδήλωση – συζήτηση για το Βαρώσι, χωρίς να έχει προσκληθεί μόνο ο ίδιος. «Δεν υπάρχει κάποιος που να μην κατάλαβε τον σκοπό που έγινε (η συζήτηση), δύο μήνες πριν τις εκλογές τί νόημα φέρει αυτή η εκδήλωση. Σήμερα λέχθηκε ότι επειδή δεν ήταν ο Πρόεδρος Ερντογάν, δεν προσκλήθηκε ούτε ο Ακιντζί. Πιστεύει κάτι τέτοιο ο κόσμος; Το αφήνω στην κρίση του».

Ο κ. Ακιντζί επανέλαβε επίσης ότι δική του πρόταση ήταν η επιστροφή των Βαρωσίων στους νόμιμους, παλιούς ιδιοκτήτες σε αντάλλαγμα με τις απευθείας πτήσεις από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου. Στην αρχή της θητείας του, είπε, όταν πήγε στην Τουρκία και το συζήτησε η τουρκική κυβέρνηση το απέρριψε λέγοντάς του ότι η περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου είναι γι’ αυτούς μέρος μιας συνολικής λύσης και αν δίνονταν πίσω δεν θα είχαν κίνητρο οι Ε/κ για την λύση του Κυπριακού.

Στην συνάντησή του με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη τον Μάιο του 2015, συνέχισε, όπου του έθεσε το θέμα, η αντίδραση δεν ήταν ενθαρρυντική, αλλά πολύ σύντομα μετά από εκείνη την συνάντηση επανάρχισαν οι συνομιλίες για μια συνολική λύση.

«Εγώ το λέω συνεχώς, ό,τι γίνει πρέπει να γίνει εντός του διεθνούς δικαίου και χωρίς να έρθουμε σε αντίθεση με τα ΗΕ. Τα ψηφίσματα 550 και 789 μιλάνε για νόμιμους κατοίκους εννοώντας αυτούς που είχαν τίτλους ιδιοκτησίας το 1974. Η επιτροπή ακίνητης περιουσίας και το ΕΔΑΔ εκείνους τους τίτλους αναγνωρίζουν». Οι εξελίξεις σήμερα, πρόσθεσε, δείχνουν πόσο έγκυρη ήταν η δική του πρόταση τότε, για επιστροφή των Βαρωσίων και απευθείας πτήσεις από το «αεροδρόμιο» της Τύμπου.

Ερωτηθείς εάν οι κινήσεις για το Βαρώσι δημιουργήσουν πίεση προς την ε/κ πλευρά, ο κ. Ακιντζί είπε ότι η ε/κ πλευρά έχει ενεργοποιηθεί στη διεθνή κοινότητα εναντίον της Τουρκίας και της τ/κ πλευράς στο ζήτημα αυτό και «αύριο μπορεί να φτάσουν μέχρι το ΣΑ του ΟΗΕ. Τα όσα κάνουμε πρέπει να είναι πειστικά, οι προθέσεις μας να είναι καθαρές και οι κινήσεις να είναι κίνητρο για μια λύση. Έτσι πρέπει να ενεργούμε». Την μια μιλάς για νόμιμους ιδιοκτήτες και από την άλλη για έδαφος της «τδβκ», την μια λες για τους ιδιοκτήτες του 1974 και την άλλη για το ΕΒΚΑΦ, ανέφερε ο κ. Ακιντζί διερωτώμενος εάν αυτά είναι πειστικά και μπορούν να ισχύσουν με βάση το διεθνές δίκαιο.

Το να συζητείται ένα τέτοιο σημαντικό θέμα χωρίς τον «πρόεδρο», συνέχισε, «ο κόσμος κατάλαβε τί γίνεται», σημειώνοντας ότι ο μόνος θεσμός που (εκ μέρους των Τ/κ) μιλά για οτιδήποτε αφορά το Κυπριακό είναι αυτός που εκλέγεται από τον τ/κ «λαό», κατά την έκφρασή του. Ανέφερε δε ότι από τον ΓΓ του ΟΗΕ μέχρι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΕΚ, αξιωματούχοι συναντήθηκαν μαζί του και με αυτόν συζήτησαν το Κυπριακό.

Ερωτηθείς εάν περιμένει ένα βήμα έκπληξη από την Τουρκία στο θέμα των Βαρωσίων, ο κ. Ακιντζί απάντησε «δεν το εύχομαι», σημειώνοντας ότι ο Κουντρέτ Οζερσάι μίλησε για αποφάσεις που θα ληφθούν μετά τις «προεδρικές εκλογές» και από την αντιπολίτευση, ο Τουφάν Ερχιουρμάν δήλωσε ότι αυτή η συζήτηση δεν τον ικανοποίησε. Μετά τις «εκλογές», με την συμμετοχή όλων των πλευρών, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και χωρίς αντιπαράθεση με τα ΗΕ μπορεί να αξιολογηθεί το τί θα γίνει, πρόσθεσε.

Σχολιάζοντας δε την πρώτη συζήτηση που είχε γίνει στην Τουρκία και πάλι από τον Δικηγορικό Σύλλογο Τουρκίας με αντικείμενο το Κυπριακό και τίτλο «Η τελευταία λέξη στην Κύπρο», ο κ. Ακιντζί είπε ότι την τελευταία λέξη στην Κύπρο μπορούν να την πουν μόνο όσοι μένουν στην Κύπρο. Σίγουρα, ανέφερε, σε διάλογο με την Τουρκία, όπως και με τις άλλες πλευρές. «Ελπίζω ότι αυτή η τελευταία λέξη θα είναι καλή και θα έρθει με την λύση».

Σε παρατήρηση ότι μπορεί η περιοχή να αποχαρακτηρισθεί από στρατιωτική, ο Μουσταφά Ακιντζί είπε ότι αυτό δεν είναι κακό αν γίνει και κανείς δεν θα φέρει αντίρρηση, προσθέτοντας ότι χρειάζεται ότι γίνει να είναι σύμφωνο με το διεθνές δίκαιο και τα ΗΕ, έτσι «δεν θα κατηγορήσει κανείς εμάς, ούτε την Τουρκία».

Ο κ. Ακιντζί μίλησε για εμβάθυνση της διαίρεσης στο νησί που γίνεται πλέον εμφανής με κάθε τρόπο και η ε/κ πλευρά πρέπει πλέον να δει ποια πορεία έχουν πάρει τα πράγματα και ότι είναι μια πορεία χωρίς γυρισμό, όπως είπε. Το πιο σημαντικό στοιχείο που αποτελεί κίνητρο για την ε/κ πλευρά είναι να δει τις πραγματικότητες πίσω από τα όσα τώρα βιώνουμε, είπε λέγοντας πως «εάν το προσπεράσει αυτό, τότε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα περιμένουν ολόκληρο το νησί».